تونس تحتضن يوم 1 أفريل منتدى رجال الأعمال التونسي-النيجيري لتعزيز التعاون الاقتصادي

 تحتضن تونس يوم الاربعاء 1 أفريل 2026، منتدى رجال الأعمال التونسي-النيجيري، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التجارة والصناعة بدولة النيجر، عبدولاي سايدو الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رسمي ووفد من رجال الأعمال من بلده، خلال الفترة من 31 مارس إلى 4 أفريل 2026 .
وتندرج هذه الزيارة، في إطار تجسيم تونس لاستراتيجيتها للتوجه نحو إفريقيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الإفريقية ودعم تواجد المنتوجات والخدمات التونسية في الأسواق الإفريقية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وتهدف الزيارة إلى استعراض واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والنيجر وتقييمها، والتباحث حول آفاق تطويرها وزيادة حجم المبادلات التجارية البينية، مع استغلال الفرص غير المستغلة للمنتوجات والخدمات في السوقين، في ظل الأطر القانونية المتاحة وخاصة اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر"الزليكاف".

 كما يشجع المنتدى الذي سينتظم بمركز النهوض بالصادرات ، على انجاز استثمارات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين، ولا سيما الصناعات الغذائية  والمواد الطبية والصيدلانية  وقطاع الأشغال العامة والبناء، التي تتميز فيها تونس بقيمة مضافة عالية وإمكانات تصديرية مهمة.
ويتضمن برنامج الزيارة، إلى جانب المنتدى، لقاءات مهنية  بين رجال الأعمال التونسيين والنيجيريين بدار المصدر، بالإضافة إلى جملة من الزيارات الميدانية لمؤسسات تونسية رائدة في مجالات تهم النيجر، بتنظيم من الغرفة الوطنية لنقابة مستشاري التصدير وجمعية "تونس النيجر للتنمية".
وتجسد هذه الزيارة حرص تونس على تعزيز استراتيجيتها نحو إفريقيا وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، بما يتيح للمنتوجات والخدمات التونسية فرصا أكبر في الأسواق الإقليمية.
