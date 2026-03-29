Babnet   Latest update 07:43 Tunis

البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة للانتهاكات الجسيمة للكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c8ad1880a1b2.73865517_mnfeqgohijlkp.jpg>
Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 07:38
      
جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف (سويسرا)، الإدانة الشديدة للابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها ولا يزال الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة على يد قوات الكيان المحتل ومستوطنيه، مما أدى الى استشهاد أكثر من سبعين ألف فلسطيني من بينهم أكثر من عشرين ألف طفل وقرابة ثلاثة عشر ألف امرأة وإصابة أكثر من 170 ألف جريح.

وادانت البعثة في بيان باسم تونس، في إطار أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الانسان المنعقدة يوم 25 مارس، في النقاش العام للمجلس تحت البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، اعتداءات الكيان المحتل على لبنان وسوريا واستمرار إحتلاله للجولان السوري والأراضي اللبنانية


واستنكرت تونس، حسب بلاغ للبعثة نشرته اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تواصل هذه الجرائم في ظل عجز مريب للمجتمع الدولي عن ايقاف جرائم الحرب المرتكبة من الكيان المحتل وانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي أو أعمال المساءلة والمحاسبة القضائية.


ونبهت البعثة، في هذا الاطار، الى ما أشارت اليه المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيزي" في تقريرها خلال هذه الدورة لمجلس حقوق الانسان، من كون الكيان المحتل يتمتع بنظام تواطؤ من بعض الأطراف الدولية مكنه من مواصلة جرائمه دون محاسبة، مبينة أنه نظام تواطؤ مبني على إنكار إنسانية الشعب الفلسطيني والعنصرية والكراهية والقوة العسكرية المحضة، في ازدراء للقانون الدولي.

و جددت البعثة دعوة تونس للمجموعة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقية جينيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتحرك الفوري لإيقاف الابادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري والتعذيب، واستعمال التجويع كسلاح حرب وفرض امتثال الكيان المحتل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه الفوري وتفكيك المستوطنات وتفعيل الحق الفلسطيني في تقرير المصير.

وبينت البعثة، في هذا الصدد، أن تونس تُشدّدُ على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وحرب وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت البعثة التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي المتعلّق برفض تهجير الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه المشروعة وغيرالقابلة للتصرّف أو السقوط بالتقادم وأولها إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القُدس الشّريف، وضرورة انسحاب الاحتلال من بقية الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326389

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-8
16°-8
15°-9
16°-5
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>