المؤتمر العادي 26 لاتحاد الشغل: قائمتان تتنافسان للفوز بمقاعد المكتب التنفيذي الجديد وبوادر لتشكل قائمة ثالثة

صادق اليوم الجمعة المؤتمر العادي 26 للاتحاد العام التونسي للشغل على التقريرين الأدبي والمالي بالاجماع، ومن المنتظر أن تتم مساء اليوم المصادقة على لوائح المؤتمر بعد قراءتها وعرضها للتنقيح والمرور إثر ذلك إلى الانتخابات التي ترشح لها 46 قياديا نقابيا لتفرز مكتبا تنفيذيا جديدا للمنظمة الشغيلة يتكون من 15 عضوا وهيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.وخصصت صبيحة اليوم الجمعة للاستماع الى ردود أعضاء المكتب التنفيذي الوطني على تدخلات نواب المؤتمر الذين قدموا قراءاتهم وتقييمهم لأداء المكتب التنفيذي المتخلي إضافة إلى مطالبهم وانتظاراهم من القيادة الجديدة للاتحاد.كما يتواصل النظر في اللائحة المهنية للمؤتمر التي تضمن مشروعها الاولي جملة مطالب الشغالين المنادية خاصة بالحوار الاجتماعي الوطني والقطع مع الإجراءات التي تعتبر في نظرهم ماسة بحرية العمل النقابي على غرار الاقتطاع المباشر، والعودة إلى المفاوضات الاجتماعية ومطالب أخرى ذات العلاقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها.وتتنافس على مقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد قائمتان رئيسيتان هما قائمة "الاستقلالية والنضال" التي يترأسها فاروق العياري وقائمة "الثبات والتحدي" بقيادة صلاح الدين السالمي، إضافة إلى بوادر تشكل قائمة ثالثة تحت مسمى " الخيار الثالث" يترأسها كاتب عام جامعة الاعلام محمد السعيدي.وتضم قائمة "الثبات والتحدي" كلا من صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي والطاهر المزي البرباري وصلاح الدين بن حامد ونهلة الصيادي وسامية عميد حاجي ووجيه الزيدى وجبران البوراوي وسلوان السميري وأحمد الجزيري وسليم البوزيدي والطيب البحري ومبروك التومي وبولبابة السالمي وفخر الدين العويتي.أما قائمة "الاستقلالية والنضال" فتضم كلا من فاروق العياري وهادية العرفاوي ويونس العلوي وسهام بوستة والعربي الحاجي وجودة دحمان وفتحي الزواغي وعبدالله القمودي وزياد الخماسي وقاسم الزمني وياسين الخضراوي وبشير السحباني وحمادي النحالي وعبد الفتاح العياري وفتحي الرويسي ولطفي اللطيفي وعدنان العامري ومراد الجريدي وحافظ بوقرة وكمال الغيلوفي.وتتضمن اللائحة المهنية للمؤتمر 26 لاتحاد الشغل عدة مطالب أهمها فتح مسار حوار اجتماعي وطني شامل، وإلغاء كل إجراءات تعسفية تستهدف العمل النقابي والعودة إلى المفاوضات الاجتماعية واعفاء المتقاعدين كلياً من الضريبة على الدخل.كما تتضمن اللائحة دعوة إلى فتح باب الانتدابات الدورية في جميع القطاعات لسد الشغورات المتزايدة، وتطبيق القانون عدد 38 الخاص بتشغيل من طالت بطالته من أصحاب الشهائد العليا ومراجعة نظام التأجير في القطاع الخاص وإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وضمان حرية التجمع والاحتجاج والاضراب، اضافة إلى جملة من المطالب الأخرى.جدير بالذكر أن المؤتمر 26 للاتحاد أقر صباح أمس الخميس تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة من أبرزها إلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10 من القانون الأساسي.وافتتحت الأربعاء 25 مارس بالمنستير أشغال المؤتمر العادي 26 للاتحاد العام التونسي للشغل، بحضور 614 نائبا ينتخبون مكتبا تنفيذيا جديدا وهيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.