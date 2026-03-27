وزارة المالية تواصل شرحها لبعض الاجراءات الجبائية الجديدة ضمن قانون المالية لسنة 2026

تواصل الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية نشر مذكراتها التفسيرية المتعلقة بالإجراءات الجبائية الجديدة الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة المذكرة العامة عدد 11 لسنة 2026، التي تتضمن شرح أحكام الفصول 20 و30 و48 و49 و54 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.


ترفيع في معاليم التسجيل العقاري

أقرت المذكرة الترفيع في معلوم الترسيم العقاري الخاص بهبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 دينار إلى 200 دينار.


كما شمل هذا الترفيع عمليات نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري، في خطوة تهدف إلى دعم موارد الصناديق الاجتماعية.

إعفاءات لفائدة صغار الفلاحين والبحارة

نص الفصل 30 على إعفاء عقود القروض الممنوحة لفائدة صغار الفلاحين والصيادين البحريين من معاليم التسجيل، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي.

معاليم جديدة للطابع الجبائي

تم إقرار معلوم طابع جبائي بقيمة 20 دينارا على كل "كراسة شروط" لا تخضع لمعلوم خاص، يُدفع عند الإيداع.

كما تم الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على فواتير المساحات التجارية الكبرى:

* 1500 مليم للفواتير بين 50 و100 دينار
* 2000 مليم للفواتير التي تتجاوز 100 دينار

مراجعة احتساب معلوم التسجيل

تم تعديل طريقة احتساب معلوم إسداء خدمة إجراء التسجيل ليصبح بنسبة 3% من قيمة العقار المصرح بها.

تيسير المعاملات النقدية مع الحفاظ على الضوابط

نص الفصل 54 على إلغاء بعض القيود التي كانت تمنع إسداء خدمات إدارية (مثل التعريف بالإمضاء) في حال الدفع نقداً، وذلك لتيسير الإجراءات.

وفي المقابل، تم الإبقاء على الخطايا الجبائية المرتبطة بترشيد التداول النقدي، خاصة بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 5 آلاف دينار.
