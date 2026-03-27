وزارة المالية تواصل شرحها لبعض الاجراءات الجبائية الجديدة ضمن قانون المالية لسنة 2026

ترفيع في معاليم التسجيل العقاري



إعفاءات لفائدة صغار الفلاحين والبحارة



معاليم جديدة للطابع الجبائي



مراجعة احتساب معلوم التسجيل



تيسير المعاملات النقدية مع الحفاظ على الضوابط



تواصل الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية نشر مذكراتها التفسيرية المتعلقة بالإجراءات الجبائية الجديدة الواردة ضمنوفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة، التي تتضمن شرح أحكام الفصولمن القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.أقرت المذكرة الترفيع في معلوم الترسيم العقاري الخاص بهبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج منكما شمل هذا الترفيع عمليات، في خطوة تهدف إلى دعم موارد الصناديق الاجتماعية.نص الفصل 30 علىالممنوحة لفائدة صغار الفلاحين والصيادين البحريين من معاليم التسجيل، بهدفوتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي.تم إقرار معلوم طابع جبائي بقيمةعلى كل "كراسة شروط" لا تخضع لمعلوم خاص، يُدفع عند الإيداع.كما تم الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على فواتير المساحات التجارية الكبرى:للفواتير بين 50 و100 دينارللفواتير التي تتجاوز 100 دينارتم تعديل طريقة احتساب معلومليصبح بنسبةنص الفصل 54 على إلغاء بعض القيود التي كانت تمنع إسداء خدمات إدارية (مثل التعريف بالإمضاء) في حال الدفع نقداً، وذلك لتيسير الإجراءات.وفي المقابل، تم الإبقاء على الخطايا الجبائية المرتبطة بترشيد التداول النقدي، خاصة بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز