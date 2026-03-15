كأس الكونفدرالية الإفريقية (ذهاب ربع النهائي) مانييما الكونغولي يفوز على اتحاد الجزائر 2-1

فاز مانييما من الكونغو الديمقراطية على اتحاد الجزائر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد بلوبومباشي لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي مانييما كليمون بيترويبا (41 من ضربة جزاء) وايكسوسيا مواندا (65) بينما حقق هدف اتحاد الجزائر أحمد خالدي (53 من ضربة جزاء).

وستقام مقابلة الاياب يوم 22 مارس الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر.