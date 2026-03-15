في ردها على أسئلة كتابية وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية

كشفت وزارة الصحة أنها تعمل على مراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية وإعادة تنظيمها على مستوى الدوائر الصحية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للخارطة الصحية تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية ذات الجودة من المواطنين.وجاء ذلك في ردّ الوزارة على أسئلة كتابية توجّه بها النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة، النوري جريدي.وأوضحت الوزارة أن عملية المراجعة ستعتمد أساسا على حزمة الخدمات الصحية المقدمة بكل مركز، إلى جانب مؤشرات الأداء المرتبطة بالنشاط الصحي، فضلا عن الموارد البشرية والمادية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بمختلف الجهات.كما تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية وتكامل الخدمات الصحية بين مختلف مستويات الرعاية، بما يساهم في تحسين نجاعة المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.وفي السياق ذاته، تعتزم وزارة الصحة دعم مراكز الصحة الأساسية بالتجهيزات الضرورية ضمن برنامج متكامل يشمل أيضا إحداث مركز مرجعي في كل ولاية لتفعيل خدمات الطب عن بعد، بما يسهّل النفاذ إلى الخدمات الصحية خاصة في المناطق الداخلية.وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن السياسة الوطنية للصحة التي تعتمد مقاربة صحة العائلة والجوار كمدخل رئيسي لتنظيم منظومة الرعاية الصحية، بما يدعم العدالة الصحية بين الجهات ويوفّر خدمات صحية ذات جودة أفضل للمواطنين.وفيما يتعلق بالخدمات الصحية بولاية قفصة، أكدت الوزارة "انه جاري تنفيذ جملة من الإجراءات والمشاريع الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتدعيم الخدمات الصحية".وأوضحت أنه، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم تكثيف الزيارات الميدانية لمعاينة سير العمل بالهياكل الصحية والوقوف على الإشكاليات. وفي هذا الإطار، تم توجيه فرق عمل متعددة الاختصاصات إلى ولاية قفصة خلال شهري جانفي وفيفري 2025، شملت المستشفى الجهوي ومستشفيات محلية بعدة معتمديات على غرار المظيلة والمتلوي وأم العرائس والرديف والسند وبلخير والقطار وزانوش. كما أدى وزير الصحة زيارة إلى الولاية يومي 26 و27 مارس 2025 مرفوقا بفريق متكامل.وبينت ان هذه المتابعات إلى إقرار وتفعيل عدد من المشاريع بالجهة، من أبرزها تعزيز البنية التحتية الأساسية من خلال برمجة تعويض 3 مراكز للصحة الأساسية بوحدات مسبقة الصنع في كل من "لالة" (قفصة الشمالية) و"العبايشة" (بلخير) و"تبديت" (الرديف) بالإضافة الى تهيئة المراكز الصحية و برمجة تهيئة مركزي الصحة الأساسية بـ"النشيو" و"العمايم".وأشارت الى الشروع في تطوير الخدمات الطبية بالقطار من خلال تدعيم الخدمات بإضافة تحاليل جديدة بالإضافة إلى القبول الوقتي لمشروع وحدة تصفية الدم مع برمجة المعدات اللازمة لتشغيلها على المستوى المركزي.وفي ما يتعلق بمستشفى السند المحلي: اشارت الوزارة الى الاستلام النهائي لأشغال أقسام الاستعجالي، الطب العام، النساء والتوليد، الجراحة، طب الأطفال والرضع، ووحدة العمليات (بتاريخ 9 جانفي 2025). كما تم عقد لجنة الصفقات الخاصة بملف السوائل في انتظار رفع التحفظات.