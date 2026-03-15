Babnet   Latest update 15:49 Tunis

في ردها على أسئلة كتابية وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 15:10 قراءة: 2 د, 2 ث
      
كشفت وزارة الصحة أنها تعمل على مراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية وإعادة تنظيمها على مستوى الدوائر الصحية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للخارطة الصحية تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية ذات الجودة من المواطنين.
وجاء ذلك في ردّ الوزارة على أسئلة كتابية توجّه بها النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة، النوري جريدي.
   وأوضحت الوزارة أن عملية المراجعة ستعتمد أساسا على حزمة الخدمات الصحية المقدمة بكل مركز، إلى جانب مؤشرات الأداء المرتبطة بالنشاط الصحي، فضلا عن الموارد البشرية والمادية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بمختلف الجهات.

   كما تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية وتكامل الخدمات الصحية بين مختلف مستويات الرعاية، بما يساهم في تحسين نجاعة المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
   وفي السياق ذاته، تعتزم وزارة الصحة دعم مراكز الصحة الأساسية بالتجهيزات الضرورية ضمن برنامج متكامل يشمل أيضا إحداث مركز مرجعي في كل ولاية لتفعيل خدمات الطب عن بعد، بما يسهّل النفاذ إلى الخدمات الصحية خاصة في المناطق الداخلية.
   وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن السياسة الوطنية للصحة التي تعتمد مقاربة صحة العائلة والجوار كمدخل رئيسي لتنظيم منظومة الرعاية الصحية، بما يدعم العدالة الصحية بين الجهات ويوفّر خدمات صحية ذات جودة أفضل للمواطنين.

   وفيما يتعلق بالخدمات الصحية بولاية قفصة، أكدت الوزارة "انه جاري تنفيذ جملة من الإجراءات والمشاريع الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتدعيم الخدمات الصحية".
    وأوضحت أنه، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم تكثيف الزيارات الميدانية لمعاينة سير العمل بالهياكل الصحية والوقوف على الإشكاليات. وفي هذا الإطار، تم توجيه فرق عمل متعددة الاختصاصات إلى ولاية قفصة خلال شهري جانفي وفيفري 2025، شملت المستشفى الجهوي ومستشفيات محلية بعدة معتمديات على غرار المظيلة والمتلوي وأم العرائس والرديف والسند وبلخير والقطار وزانوش. كما أدى وزير الصحة زيارة إلى الولاية يومي 26 و27 مارس 2025 مرفوقا بفريق متكامل.
وبينت ان هذه المتابعات إلى إقرار وتفعيل عدد من المشاريع بالجهة، من أبرزها تعزيز البنية التحتية الأساسية من خلال برمجة تعويض 3 مراكز للصحة الأساسية بوحدات مسبقة الصنع في كل من "لالة" (قفصة الشمالية) و"العبايشة" (بلخير) و"تبديت" (الرديف) بالإضافة الى تهيئة المراكز الصحية و برمجة تهيئة مركزي الصحة الأساسية بـ"النشيو" و"العمايم".
 وأشارت الى الشروع في تطوير الخدمات الطبية بالقطار من خلال  تدعيم الخدمات بإضافة تحاليل جديدة بالإضافة إلى القبول الوقتي لمشروع وحدة تصفية الدم مع برمجة المعدات اللازمة لتشغيلها على المستوى المركزي.
   وفي ما يتعلق بمستشفى السند المحلي: اشارت الوزارة الى الاستلام النهائي لأشغال أقسام الاستعجالي، الطب العام، النساء والتوليد، الجراحة، طب الأطفال والرضع، ووحدة العمليات (بتاريخ 9 جانفي 2025). كما تم عقد لجنة الصفقات الخاصة بملف السوائل في انتظار رفع التحفظات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325492

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-6
18°-11
20°-9
14°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>