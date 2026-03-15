تونس أمام حتمية إعادة التصنيع لتفادي خطر الركود الاقتصادي

إعادة التصنيع كخيار استراتيجي



تواجه تونس خطر ركود اقتصادي مستمر، في ظل بقائها ضمن ما يُعرف بـ، نتيجة ضعف تموقع القطاع الصناعي التحويلي في مجالات القيمة المضافة العالية، إلى جانب محدودية اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، وفق تحليل حديث نشرتهويؤكد التحليل، الذي أعدّته الخبيرة الاقتصاديةتحت عنوان، أنتمثل رافعة أساسية لتعزيز التعقيد الاقتصادي وتنويع الصادرات وتحسين القدرة التنافسية على نحو مستدام.وأشار التقرير إلى أن دولًا مثلتمكنت من الإفلات من فخ الدخل المتوسط عبر استكمال مسارها الصناعي، من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير، وتطوير بنية تحتية متقدمة، واعتماد استراتيجيات قائمة على الابتكار واستيعاب التكنولوجيا.ورغم القرب الجغرافي لتونس من أوروبا، تبقى، في حين يظل القطاع الأولي منخفض القيمة المضافة مهيمنًا على الاقتصاد، وهو ما يعكس صعوبة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. كما يشير التحليل إلى أن مسار التصنيع الذي انطلق بعد الاستقلال تعثر مبكرًا خلال تسعينيات القرن الماضي.وعلى المستوى القطاعي، لا تتجاوز نسبة الصادرات الصناعية ذات الكثافة العالية في البحث والتطوير، وفق بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط دول المنظمة الذي يبلغ نحويشدد التقرير على ضرورة اعتمادلتحقيق إعادة تصنيع مستدامة تدعم الانتقال الاقتصادي والبيئي والرقمي. كما يبرز أهمية إصلاحات هيكلية قصيرة المدى تشمل تحسين الإطار المؤسسي وتعزيز كفاءة الأسواق المالية وإرساء منظومة مرنة لسوق العمل.وفي الأمد المتوسط، يوصي التحليل بتوجيه الاستثمارات نحو، بما يسهم في تسريع عملية الارتقاء الإنتاجي، مع التركيز على صناعات مثلوبعض المنتجات الصناعية المتخصصة، من بينها مواد المطاط وسبائك الألمنيوم.في المقابل، يرى التقرير أنتوفر فرصًا محدودة لرفع القيمة المضافة، داعيًا إلى تبني مسار طويل المدى قائم علىبما يعزز القدرة التنافسية الدولية ويحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.