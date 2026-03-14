نيوكاسل يزيد من معاناة تشلسي بفوزه 1-0 في ستامفورد بريدج
ألحق نيوكاسل يونايتد بفريق تشيلسي هزيمته الثانية في أربعة أيام بعدما تغلب عليه 1-صفر على ملعب ستامفورد بريدج في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت، بفضل هدف سجله أنتوني جوردون في الشوط الأول من هجمة مرتدة.
وبعد الهزيمة القاسية 5-2 على ملعب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أظهر فريق المدرب ليام روسنير المزيد من نقاط الضعف الدفاعية عندما كسر جو ويلوك مصيدة التسلل بسهولة ومرر الكرة إلى جوردون ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.
وضاعف تشيلسي من ضغطه في الشوط الثاني لكن أقرب فرصة له للتسجيل كانت في الدقيقة 93 عندما سدد القائد ريس جيمس الكرة في القائم من ركلة حرة.
وظل تشيلسي في المركز الخامس في حين يلعب منافسوه الرئيسيون على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مانشستر يونايتد وأستون فيلا وليفربول غدا الأحد. وقفز نيوكاسل إلى المركز التاسع.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325463