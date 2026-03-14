نيوكاسل يزيد من معاناة تشلسي بفوزه 1-0 في ستامفورد بريدج

ألحق نيوكاسل ​يونايتد بفريق تشيلسي هزيمته ‌الثانية ‌في أربعة ‌أيام بعدما تغلب عليه 1-صفر على ملعب ستامفورد بريدج ⁠في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت، ​بفضل هدف سجله أنتوني جوردون ⁠في الشوط الأول من هجمة مرتدة.وبعد الهزيمة القاسية ⁠5-2 على ملعب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أظهر فريق المدرب ليام روسنير المزيد من نقاط الضعف الدفاعية ​عندما كسر جو ويلوك مصيدة التسلل بسهولة ومرر الكرة ‌إلى جوردون ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.وضاعف ⁠تشيلسي من ضغطه ‌في الشوط الثاني لكن أقرب فرصة له للتسجيل كانت في الدقيقة 93 عندما سدد القائد ريس جيمس الكرة في القائم من ركلة ‌حرة.وظل تشيلسي في ⁠المركز الخامس في حين يلعب منافسوه الرئيسيون على المقاعد ‌المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مانشستر يونايتد وأستون فيلا ‌وليفربول ⁠غدا الأحد. وقفز نيوكاسل إلى المركز التاسع.