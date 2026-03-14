اتلانتا يفرض التعادل 1-1 على انتر ويشعل سباق لقب البطولة الايطالية

فرض أتلانتا ​التعادل 1-1 على ‌مضيفه ‌إنتر ‌ميلان المتصدر اليوم السبت، ليشعل سباق لقب ⁠البطولة الإيطالية لكرة القدم.ووصل ​إنتر إلى النقطة 68 ⁠في الصدارة، متقدما بثماني نقاط على ميلان ⁠صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على لاتسيو غدا الأحد. أما أتلانتا فيبقى في المركز ​السابع برصيد 47 نقطة.وتقدم إنتر في ‌الدقيقة 26 عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، لكنه ⁠لم يتمكن ‌من حسم المباراة أمام أتلانتا في أداء باهت.وتمكن الضيوف من إدراك التعادل عن طريق نيكولا ‌كرستوفيتش قبل ثماني دقائق ⁠من نهاية المباراة. وطُرد كريستيان كيفو ‌مدرب إنتر بعد أن احتج الفريق بشدة مطالبا باحتساب ‌مخالفة ⁠في بداية الهجمة.