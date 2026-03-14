اتلانتا يفرض التعادل 1-1 على انتر ويشعل سباق لقب البطولة الايطالية
فرض أتلانتا التعادل 1-1 على مضيفه إنتر ميلان المتصدر اليوم السبت، ليشعل سباق لقب البطولة الإيطالية لكرة القدم.
ووصل إنتر إلى النقطة 68 في الصدارة، متقدما بثماني نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على لاتسيو غدا الأحد. أما أتلانتا فيبقى في المركز السابع برصيد 47 نقطة.
وتقدم إنتر في الدقيقة 26 عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، لكنه لم يتمكن من حسم المباراة أمام أتلانتا في أداء باهت.
وتمكن الضيوف من إدراك التعادل عن طريق نيكولا كرستوفيتش قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة. وطُرد كريستيان كيفو مدرب إنتر بعد أن احتج الفريق بشدة مطالبا باحتساب مخالفة في بداية الهجمة.
