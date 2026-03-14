الدوري العالمي للكاراتي – روما 2026: وفاء محجوب تبلغ نصف النهائي وتخسر أمام الكازاخستانية أصيل كاناي

انهزمت لاعبة المنتخب التونسي للكاراتي وفاء محجوب مساء السبت أمام الكازاخستانية أصيل كاناي بنتيجة (2-3)، في الدور نصف النهائي لمنافسات الكوميتي سيدات وزن أقل من 61 كلغ، ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتي المقام بالعاصمة الإيطالية روما.

وكانت محجوب قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد فوزها في الدور ربع النهائي على الكرواتية زيركو ميا غريتا بنتيجة (6-4)، لتواصل حضورها ضمن أبرز المنافسات على الميداليات في هذه المرحلة من السلسلة العالمية.


وفي منافسات وزن أقل من 68 كلغ (كوميتي سيدات)، غادرت التونسية إسراء بالطيب المنافسات من الدور ربع النهائي إثر هزيمتها أمام القبرصية جياموكي تيودوزيا بنتيجة (0-5).


ويُذكر أن الدوري العالمي للكاراتي للأكابر والكبريات يُنظم عبر أربع مراحل سنوياً، حيث أقيمت المرحلة الأولى في مدينة إسطنبول خلال شهر جانفي، فيما تُجرى المرحلة الثانية حالياً في روما، على أن تستضيف مدينة ليشان الصينية المرحلة الثالثة في أفريل المقبل، قبل اختتام السلسلة في شهر جوان بالعاصمة المغربية الرباط.
