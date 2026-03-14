الدوري العالمي للكاراتي – روما 2026: وفاء محجوب تبلغ نصف النهائي وتخسر أمام الكازاخستانية أصيل كاناي

انهزمت لاعبة المنتخب التونسي للكاراتيمساء السبت أمام الكازاخستانيةبنتيجة (2-3)، في الدور نصف النهائي لمنافسات، ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتي المقام بالعاصمة الإيطالية روما.وكانت محجوب قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد فوزها في الدور ربع النهائي على الكرواتيةبنتيجة (6-4)، لتواصل حضورها ضمن أبرز المنافسات على الميداليات في هذه المرحلة من السلسلة العالمية.وفي منافسات، غادرت التونسيةالمنافسات من الدور ربع النهائي إثر هزيمتها أمام القبرصيةبنتيجة (0-5).ويُذكر أنيُنظم عبر أربع مراحل سنوياً، حيث أقيمت المرحلة الأولى في مدينة إسطنبول خلال شهر جانفي، فيما تُجرى المرحلة الثانية حالياً في روما، على أن تستضيف مدينة ليشان الصينية المرحلة الثالثة في أفريل المقبل، قبل اختتام السلسلة في شهر جوان بالعاصمة المغربية الرباط.