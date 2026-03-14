فتح باب المشاركة في ندوة علمية دولية حول "جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات"

أعلن معهد تونس للترجمة عن فتح باب الترشح أمام الباحثين لتقديم بحوثهم العلمية ضمن الندوة الدولية التي يُنظمها احتفالا بعشرينية تأسيسه، وذلك يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2026.ويتواصل قبول المُشاركات في هذه الندوة، التي ستتمحور حول "جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات"، إلى غاية 15 أفريل المُقبل، على أن يتم الرد على المشاركين في 30 أفريل من أجل الاستعداد لإرسال نصوص بحوثهم كاملة بتاريخ 10 جويلية 2026.وفي بلاغ صادر عن معهد تونس للترجمة، تم تحديد عدد من الإشكالات التي سيتم طرحها خلال هذه الندوة التي مثل التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الجماليات والأخلاقيات في الترجمة ، وما يترتب على ذلك من تحديات معرفية وفنية وثقافية فكرية مركزا لها ، ومن بين هذه الاشكالات، "كيف يمكن للمترجم أن يوازن بين احترام قواعد الكتابة الأصلية وممارسة ضرب من الكتابة الإبداعية داخل أنساق الترجمة ؟"، و"كيف يمكن المحافظة في الترجمة على جماليات أصلية؟ وهل أن جماليات اللغة المصدر تراعى تلك المنابع الجمالية الأصلية ؟ وهل تكشف الترجمة عن وجود ضرب من الجمالية الكونية المضمرة التي تجمع بين اللغات والثقافات؟".كما يمكن للباحثين الاشتعال على سؤال "ما الأخلاقي في الترجمة ؟ وما حدود المسؤولية الأخلاقية للمترجم تجاه النص ومؤلفه والقارئ والثقافة المنقول إليها ؟ وهل لكل عصر وعلم فن ونص أخلاقياته في الترجمة ؟"، و "كيف تساهم الترجمة في بناء حوار جمالي وأخلاقي بين الثقافات وهي تعيد إنتاج التجربة الجمالية للنص داخل لغات أخرى ؟"، بالإضافة إلى سؤال "ما حدود التأويل في الترجمة، وأين تبدأ حرية المترجم وأين تنتهي ؟"، و "كيف تؤثر الاختلافات الثقافية والاجتماعية في قرارات المترجم الجمالية والأخلاقية ؟"ويتوجب على الراغبين في المشاركة في فعاليات هذه الندوة العلمية، تقديم ملخصات من 300 كلمة عن بحوثهم التي يرغبون في تقديمها سواء كانت باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، على أن تكون هذه البحوث أصلية ولم تُنشر من قبل، بالإضافة إلى سيرة علمية مختصرة.ويُشترط أن تندرج مواضيع البحوث المُشاركة ضمن المحاور الخمس التي حددتها اللجنة العلمية لهذه الندوة، وهي:- الأسس الفلسفية للأخلاقيات في الترجمة: مفهوم الأمانة والخيانة هل هما مفهومان مناسبان في الترجمة أم إن للترجمة أخلاقياتها المختلفة النابعة من علاقة متشعبة بين المؤلف والمترجم واللغتين المصدر والهدف والثقافات ؟- جماليات الترجمة: جماليات النص الأصل والترجمة الحدود والفروق والتعاملات.- المترجم وسيطا ثقافيا: الهوية، الاختلاف، والسلطة الثقافية، ودورها في الحوار بين اللغات والثقافات.- الأخلاقيات في "صناعة" الترجمة: المسؤولية تجاه النص والقارئ، معايير الجودة والصدق، وإشكالات السياقات المعاصرة.- مقاربات متعددة التخصصات: الدراسات اللسانية والسيميائية والنفسية والفنية في الترجمة.