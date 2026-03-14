رابطة أبطال إفريقيا: تعادل الجيش الملكي وبيراميدز… وصن داونز يقترب من نصف النهائي

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 08:39
      
تعادل الجيش الملكي المغربي مع ضيفه بيراميدز المصري حامل اللقب بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وبادر الفريق المغربي بالتسجيل عبر أحمد حمودان في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح محمود زالاكا في تعديل النتيجة لبيراميدز عند الدقيقة 52.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في القاهرة لحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

في المقابل، وضع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي قدماً في الدور نصف النهائي عقب فوزه العريض على ضيفه الملعب المالي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.


وسجل أهداف صن داونز كل من خوليسو مودو (34) وبرايان ليون (54) وإكرام راينرز (74)، في انتظار مواجهة الإياب المقررة الأسبوع المقبل في باماكو.


