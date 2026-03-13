سبل تطوير عمل الفرقة الوطنية للفنون الشعبية محور اجتماع بوزارة الشؤون الثقافية

مثل موضوع سبل تطوير عمل الفرقة الوطنية للفنون الشعبية محور اجتماع انعقد اليوم بوزارة الشؤزن الثقافية، بإشراف الوزيرة أمينة الصرارفي وبحضور أعضاء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية ومدير عام مسرح الأوبرا ومديرة الشؤون القانونية.وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، استمعت الوزيرة خلال اللقاء إلى مختلف الإشكالات التي تعترض سير عمل الفرقة الوطنية للفنون الشعبية فنيا واداريا وسبل تحسين ظروف عملها، داعية الى احكام التنسيق بين الفرقة والإدارة لضمان النجاعة الأمثل وإنتاج مضامين جديدة تليق بسمعة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية.ودعت الصرارفي في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين سلطة الإشراف بمختلف مصالحها المعنية وخاصة مسرح أوبرا تونس لدعم عمل هذه الفرقة والترويج لها لتكون خير سفير لتونس بالخارج، فضلا عن تعزيز نشاطها المحلي.