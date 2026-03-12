البريد التونسي: امكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل  مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم الخميس

الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 82
19°
16°
الــرياح:
3.6 كم/س
9°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
19°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
- Avoirs en devises 25345,7
- (12/03)
- Jours d'importation 107
- 1 € = 3,39771 DT
- (12/03)
- 1 $ = 2,92782 DT
- Solde Compte du Trésor (11/03) 1132,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (11/03) 27897 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 22 362) وزارة الإشراف تُلَقن ال CNAM درسا
( 17 752) توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية
( 15 631) طهران: الخميس سنحسم مصير الجنود ال
( 13 668) فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتج
( 13 136) الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة
( 12 898) أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عام
( 12 839) توقيت العمل بالإدارات العمومية خلا
( 12 518) بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (ال
( 12 463) شوارع المدن التونسية يغمرها البحر
( 12 264) طرد نهائي لـ6 تلاميذ باكالوريا وعق
( 12 241) Tunisie : l’alerte froide de Moody
( 11 309) تطوّرات قضية شبهة اعتداء على طفل
( 11 090) بداية من اليوم: سلسلة إضرابات إقلي
( 10 548) إيقاف ألفة الحامدي وإحالتها على ال
( 10 089) الحكم على رئيس الغرفة الوطنية لأصح
( 9 850) قرار قضائي في حق الغنوشي وقيادات ب
( 9 558) الاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة
( 9 474) حجز قرابة مليون دينار والاحتفاظ ب
( 9 367) هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين
( 9 276) تونس : الخميس أول أيام شهر رمضان
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325306