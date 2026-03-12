Babnet   Latest update 16:32 Tunis

البريد التونسي: امكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل  مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 16:30
      
أعلن البريد التونسي عن إمكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل أصحاب البطاقة الإجتماعية carte sosiale    مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية  البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس على  الساعة الثانية بعد الزوال 
 
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
Babnet

Latest update 16:32 Tunis

Babnet

