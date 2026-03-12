البريد التونسي: امكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg>

أعلن البريد التونسي عن إمكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل أصحاب البطاقة الإجتماعية carte sosiale مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس على الساعة الثانية بعد الزوال

