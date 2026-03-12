الرابطة المحترفة لكرة القدم تهزم الاتحاد المنستيري جزائياً وتسلّط عقوبات مالية وتأديبية
قرّر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة معاقبة الاتحاد الرياضي المنستيري بهزمه جزائياً بنتيجة 0-2 أمام النادي الرياضي الصفاقسي، إضافة إلى تسليط خطية مالية بقيمة 5000 دينار، وذلك على خلفية الأحداث التي أدّت إلى إيقاف المباراة التي جمعتهما يوم 7 مارس ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وأوضحت الرابطة أن الحكم اضطر إلى إيقاف اللقاء، الذي كانت نتيجته 1-0 لفائدة النادي الصفاقسي، بعد استنفاد الإجراءات القانونية ومحاولات التهدئة.
كما قرّرت الرابطة معاقبة المستقبل الرياضي بقابس بإجراء مقابلتين دون حضور الجمهور مع خطية مالية قدرها 10000 دينار، بسبب اجتياح عدد من جماهيره أرضية الميدان وارتكاب أعمال شغب خلال المباراة التي جمعته بـشبيبة العمران يوم 6 مارس.
ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد صدور العقوبات1. الترجي الرياضي – 53 نقطة
2. النادي الإفريقي – 51 نقطة
3. النادي الصفاقسي – 45 نقطة
4. الملعب التونسي – 42 نقطة
5. الاتحاد المنستيري – 37 نقطة
6. النجم الساحلي – 34 نقطة
7. شبيبة العمران – 31 نقطة
8. النادي البنزرتي – 28 نقطة
9. نجم المتلوي – 28 نقطة
10. الترجي الجرجيسي – 27 نقطة
11. مستقبل المرسى – 25 نقطة
12. اتحاد بن قردان – 24 نقطة
13. الأولمبي الباجي – 22 نقطة
14. شبيبة القيروان – 21 نقطة
15. مستقبل قابس – 17 نقطة
16. مستقبل سليمان – 16 نقطة
