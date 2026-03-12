Babnet   Latest update 15:11 Tunis

الرابطة المحترفة لكرة القدم تهزم الاتحاد المنستيري جزائياً وتسلّط عقوبات مالية وتأديبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f773792bbfd3.83065083_gfnjeikhqolpm.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 14:46
      
قرّر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة معاقبة الاتحاد الرياضي المنستيري بهزمه جزائياً بنتيجة 0-2 أمام النادي الرياضي الصفاقسي، إضافة إلى تسليط خطية مالية بقيمة 5000 دينار، وذلك على خلفية الأحداث التي أدّت إلى إيقاف المباراة التي جمعتهما يوم 7 مارس ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وأوضحت الرابطة أن الحكم اضطر إلى إيقاف اللقاء، الذي كانت نتيجته 1-0 لفائدة النادي الصفاقسي، بعد استنفاد الإجراءات القانونية ومحاولات التهدئة.


كما قرّرت الرابطة معاقبة المستقبل الرياضي بقابس بإجراء مقابلتين دون حضور الجمهور مع خطية مالية قدرها 10000 دينار، بسبب اجتياح عدد من جماهيره أرضية الميدان وارتكاب أعمال شغب خلال المباراة التي جمعته بـشبيبة العمران يوم 6 مارس.


ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد صدور العقوبات

1. الترجي الرياضي53 نقطة
2. النادي الإفريقي51 نقطة
3. النادي الصفاقسي45 نقطة
4. الملعب التونسي42 نقطة
5. الاتحاد المنستيري37 نقطة
6. النجم الساحلي34 نقطة
7. شبيبة العمران31 نقطة
8. النادي البنزرتي28 نقطة
9. نجم المتلوي28 نقطة
10. الترجي الجرجيسي27 نقطة
11. مستقبل المرسى25 نقطة
12. اتحاد بن قردان24 نقطة
13. الأولمبي الباجي22 نقطة
14. شبيبة القيروان21 نقطة
15. مستقبل قابس17 نقطة
16. مستقبل سليمان16 نقطة
