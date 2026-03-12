الرابطة المحترفة لكرة القدم تهزم الاتحاد المنستيري جزائياً وتسلّط عقوبات مالية وتأديبية

ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد صدور العقوبات



قرّر مكتبمعاقبةبهزمه جزائياً بنتيجةأمام، إضافة إلى تسليط، وذلك على خلفية الأحداث التي أدّت إلى إيقاف المباراة التي جمعتهما يومضمن الجولةمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وأوضحت الرابطة أن الحكم اضطر إلى إيقاف اللقاء، الذي كانت نتيجتهلفائدة النادي الصفاقسي، بعد استنفاد الإجراءات القانونية ومحاولات التهدئة.كما قرّرت الرابطة معاقبةبإجراءمع خطية مالية قدرها، بسبب اجتياح عدد من جماهيره أرضية الميدان وارتكاب أعمال شغب خلال المباراة التي جمعته بـيوم