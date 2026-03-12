Babnet   Latest update 15:11 Tunis

جميلة بولكباش تشارك في ملتقى لوزان الدولي للسباحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914bea07581e4.08408785_iemljfpqnhogk.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 14:41
      
تشارك السباحة التونسية جميلة بولكباش في ملتقى لوزان الدولي للسباحة بسويسرا، الذي يُقام من 13 إلى 15 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز سباحي العالم.

وستتنافس بولكباش غداً الجمعة في سباق 400 متر سباحة حرة، قبل أن تخوض يوم السبت سباق 800 متر سباحة حرة.


ويُقام ملتقى لوزان في دورته السادسة بمشاركة نحو 400 سباح من الصفوة العالمية.


وسبق لجميلة بولكباش، المحترفة في نادي مارتيغ الفرنسي، أن شاركت في الألعاب الأولمبية باريس 2024 في سباق 800 متر سباحة حرة، كما خاضت بطولة العالم سنغافورة 2025 في الاختصاص ذاته.

كما أحرزت خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض (نوفمبر 2025) الميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة والميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة حرة.
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
