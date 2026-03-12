وزارة التشغيل تفتح الاثنين المقبل، باب التسجيل في الدورة الأولى لمسابقة "المتكون المبادر"

تنطلق عملية تسجيل المتكونين الراغبين في المشاركة في الدورة الأولى من مسابقة "المتكوّن المُبادر"، من يوم الاثنين 16 مارس 2026 وتتواصل إلى غاية الأحد 5 أفريل القادم، وفق ما أعلنه وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أمس الأربعاء خلال جلسة عمل.وتتمّ عملية التسجيل، حصريا، عبر الرابط التالي : https://moubader.tn ، حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الخميس.وتستهدف الدورة الأولى من مسابقة "المتكوّن المُبادر" التي سيتمّ خلالها انتقاء أفضل أفكار المشاريع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني، المتكونين في مختلف المستويات من المسجلين بالسنة التكوينية 2025-2026، بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني والتي عبرت عن رغبتها في الانخراط في المسابقة والبالغ عددها 81 مركزا من مختلف ولايات الجمهورية.وسيتمّ خلال مرحلة التصفيات الأولى انتقاء أحسن 3 أفكار مشاريع على مستوى كل مركز تكوين مهني مشارك، وذلك بعد تأمين المرافقة والإحاطة بالمترشحين ومساعدتهم على تحسين وصقل أفكار مشاريعهم، لتنتظم على إثرها فعاليات مرحلة النصف النهائي الجهوي التي سيتمّ في إطارها تأمين المرافقة المشخصة لفائدة 60 متكونا من أصحاب أفضل أفكار المشاريع المتوّجة من جملة 243 فكرة مشروع على أن تشهد فعاليات الدور النهائي، المزمع تنظيمها أواخر شهر جوان 2026، تتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني.وتم خلال الجلسة، الملتئمة بمقر الوزارة، بإشراف وزير التشغيل، وبحضور إطارات من الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني، تقديم عرض حول الخطوط العريضة للمسابقة ومنهجية التنفيذ، والتطرق إلى ما تضمنته مرحلة التخطيط والبرمجة للمسابقة.وأكّد رياض شوّد على أنّ هذه البادرة تتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية للدّولة في مجال ترسيخ ثقافة المبادرة والتعويل على الذات وتوفير الدعم والمرافقة الضرورية لأصحاب الأفكار الرائدة والمتجدّدة من الشباب التي من شأنها المساهمة في دعم التشغيل وتحقيق التنمية، وتهدف إلى المساهمة في تكوين جيل جديد من المتكونين المبادرين ومأسسة الفضاءات الحاضنة للمبادرات الفردية منها والجماعية من خلال تطوير نوادي ريادة الأعمال الموجودة في عدد من مراكز التكوين المهني بالوكالة التونسية للتكوين المهني والعمل المستقل والعمل على تعميمها ومزيد تنظيمها وتأهيلها وتوحيد مناهج عملها.أم