تظاهرة "ايقاعات رمضانية" يومي 14 و15 مارس 2026 بالحنشة من ولاية صفاقس

تنظم، دار الثقافة الحنشة، من ولاية صفاقس، الدورة الخامسة لتظاهرة "ايقاعات رمضانية"، وذلك يومي 14 و15 مارس 2026.ويتضمن برنامج التظاهرة، التي تنتظم بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، عروضا فنية تراوح بين المسرح والموسيقى الصوفية فضلا عن عرض فرجوي تنشيطي.وستتاح لعشاق المسرح والموسيقى الصوفية، يوم السبت 14 مارس، فرصة مواكبة عرض مسرحية "البابور زفر" للفنان، بوراوي الوحيشي، اضافة الى عرض "حضرة الاقطاب"، وذلك بفضاء الولي الصالح سيدي حسين بالحاج.أما سهرة، يوم الاحد 15 مارس، فستنتظم بمنتزه عمر ابن الخطاب، أين سيسهر الجمهور، من جميع الفئات العمرية، مع العرض الفرجوي التنشيطي بعنوان "أصوات رمضانية".وتنتظم هذه التظاهرة بمساهمة المجلس المحلي بالحنشة والهلال الاحمر التونسي والهيئة المحلية بالحنشة.