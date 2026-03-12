Babnet   Latest update 15:11 Tunis

تظاهرة "ايقاعات رمضانية" يومي 14 و15 مارس 2026 بالحنشة من ولاية صفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2a71850fe71.77444987_ipnmheofgkljq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 14:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تنظم، دار الثقافة الحنشة، من ولاية صفاقس، الدورة الخامسة لتظاهرة "ايقاعات رمضانية"، وذلك يومي 14 و15 مارس 2026.

ويتضمن برنامج التظاهرة، التي تنتظم بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، عروضا فنية تراوح بين المسرح والموسيقى الصوفية فضلا عن عرض فرجوي تنشيطي.


وستتاح لعشاق المسرح والموسيقى الصوفية، يوم السبت 14 مارس، فرصة مواكبة عرض مسرحية "البابور زفر" للفنان، بوراوي الوحيشي، اضافة الى عرض "حضرة الاقطاب"، وذلك بفضاء الولي الصالح سيدي حسين بالحاج.


أما سهرة، يوم الاحد 15 مارس، فستنتظم بمنتزه عمر ابن الخطاب، أين سيسهر الجمهور، من جميع الفئات العمرية، مع العرض الفرجوي التنشيطي بعنوان "أصوات رمضانية".

وتنتظم هذه التظاهرة بمساهمة المجلس المحلي بالحنشة والهلال الاحمر التونسي والهيئة المحلية بالحنشة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325283

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>