تمويلات بـ440 الف دينار لدعم مبادرات محلية لحماية التنوع البيولوجي في شمال تونس (الصندوق العالمي للطبيعة)

أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق دعوة لتقديم مبادرات محلية في إطار مشروع تفعيل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وذلك لدعم جهود المجتمعات المحلية في حماية البيئة والتنوع البيولوجي بمنطقة خمير ومڨعد (الشمال).ورصد المشروع ميزانية جملية قدرها 440 ألف دينار لتمويل المبادرات المحلية، على أن يبلغ الحد الأقصى للدعم المالي 60 ألف دينار لكل مبادرة، بهدف تمكين الجمعيات المحلية من تنفيذ مشاريع بيئية وتنموية مستدامة.وتستهدف هذه الدعوة الجمعيات ومجامع التنمية الفلاحية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الشركات الأهلية الناشطة في معتمديات غار الدماء ووادي مليز وجندوبة الشمالية وفرنانة وعين دراهم وطبرقة ونفزة وسجنان، ضمن ثلاث كوكبات للتنوع البيولوجي، هي جبل شيطانة وواد الزان والفايجة.وستعطى الأولوية لمجالات الخدمات الغابية وإعادة تأهيل المنظومات الطبيعية وتثمين المنتجات المحلية والحرف اليدوية وإنتاج البذور المحلية وتربية النحل والسياحة البيئية وإعادة تدوير النفايات والتثقيف البيئي.وتبلغ مدة تنفيذ المشاريع ثلاثة أشهر، في إطار مقاربة تهدف إلى" تعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة".ودعا الصندوق العالمي للطبيعة الهياكل المهتمة إلى إرسال ملفات الترشح عبر البريد الإلكتروني. وحدد يوم 25 مارس 2026 كآخر أجل لتلقي الطلبات.