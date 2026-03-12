Babnet   Latest update 13:48 Tunis

"مساء اليوم الخميس ... رمضانيات بيت الشعر التونسي تختتم فعالياتها بالاحتفاء باليوم العربي والعالمي للشعر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b28824b0edd4.38555395_oikfhleqpjngm.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026
      
تحتضن، مدينة الثقافة بالعاصمة، مساء اليوم الخميس، سهرة اختتام تظاهرة "رمضانيات في الجهات 2 " التي ينظمها، بيت الشعر التونسي، منذ يوم 25 فيفري 2026 تحت شعار "البيت يزور أهله"، في شكل قافلة ثقافية وصلت شمال تونس بجنوبها.

ويتزامن الحفل الختامي، مع الاحتفال باليوم العربي والعالمي للشعر، ليكون تتويجا لتسع سهرات من اللقاءات الشعرية والموسيقية في تسع ولايات تونسية (أريانة والكاف والقصرين وتوزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وقبلي وتطاوين) احتفاء بشعرائها ومبدعيها وتكريما لقاماتها الادبية والفكرية.


ويتضمن برنامج الحفل، الذي ينتظم باشراف وزارة الشؤون الثقافية، عرضا فنيا موسيقيا للفنان، محمد علي شبيل، وتكريما للشاعر التونسي، محمد علي اليوسفي، وقراءَات للشعراء، فاطمة بن محمود ووليد أحمد الفرشيشي وعادل المعيزي ولمياء العلوي وعز الدين بن محمود وعمار العوني.


ويستبق بيت الشعر التونسي بهذه السهرة الاحتفال باليوم العربي والعالمي للشعر الذي أقرّته اليونسكو يوم 21 مارس من كل سنة وذلك نظرا لتزامنه هذا العام مع عيد الفطر المبارك.

ويعد هذا اليوم مناسبة عالمية استثنائية للاحتفاء بالشعر والشعراء، وفرصة لـ"تجديد الاعتراف وإعطاء زخم للحركات الشعرية الوطنية والإقليمية والدولية" حسب ما تم التصريح به في دورة اليونسكو التي أعلنت فيها عن هذا اليوم سنة 1999.
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
