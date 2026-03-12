Babnet   Latest update 15:11 Tunis

وزير التعليم العالي يدعو من مركز الحساب الخوارزمي الى اليقظة والارتقاء بجودة الخدمات ودعم البحث العلمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b25b3b4d2da4.82766611_lkpijfgohemqn.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 13:48
      
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، إلى اليقظة وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز دور مركز الحساب الخوارزمي في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدّد الوزير، خلال زيارة تفقدية لمقر المركز يوم الأربعاء، على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني، كما اطّلع على سير العمل واستمع إلى مشاغل الإطارات والأعوان، وفق بلاغ الوزارة.
ورافق الوزير في هذه الزيارة رئيس الديوان، مراد بالأسود، حيث اطّلعا على سير العمل في مختلف المصالح والأقسام وتعرّفا على الجهود المبذولة لضمان حسن سير هذا المرفق الحيوي.
.

