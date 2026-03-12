Babnet   Latest update 09:11 Tunis

وزارة الفلاحة تشدّد على ضرورة تنظيم توزيع السداري لضمان دعم المربين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1d56b7e6526.37853079_ieqoknhfpgjlm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 07:48 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والهياكل المهنية لضمان حسن سير عملية توزيع السداري، وفق ما جاء في اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم توزيع هذه المادة.
وعُقد الاجتماع، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس ديوان وزير الفلاحة وعدد من الإطارات المركزية وممثلي الهياكل المهنية والإدارية المعنية، وتمت خلاله متابعة سير تزويد السوق، وضمان تنظيم توزيع السداري على مختلف الجهات لتلبية حاجيات المربين خلال هذه الفترة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات التزويد والتوزيع، ومتابعة تطوّر الطلب، وضبط الأسعار، بما يسهم في دعم منظومة تربية الماشية ومساندة الفلاحين، مع التأكيد على ضرورة الشفافية وتفادي أي إخلالات في عملية التوزيع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325235

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
18°-9
20°-8
13°-9
14°-8
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/03)     1368,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/03)   27924 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>