وزارة الفلاحة تشدّد على ضرورة تنظيم توزيع السداري لضمان دعم المربين

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والهياكل المهنية لضمان حسن سير عملية توزيع السداري، وفق ما جاء في اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم توزيع هذه المادة.

وعُقد الاجتماع، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس ديوان وزير الفلاحة وعدد من الإطارات المركزية وممثلي الهياكل المهنية والإدارية المعنية، وتمت خلاله متابعة سير تزويد السوق، وضمان تنظيم توزيع السداري على مختلف الجهات لتلبية حاجيات المربين خلال هذه الفترة.

كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات التزويد والتوزيع، ومتابعة تطوّر الطلب، وضبط الأسعار، بما يسهم في دعم منظومة تربية الماشية ومساندة الفلاحين، مع التأكيد على ضرورة الشفافية وتفادي أي إخلالات في عملية التوزيع.