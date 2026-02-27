الدوري الأوروبي للأندية: نتائج قرعة الدور ثمن النهائي
أُجريت بمدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وأسفرت عن المواجهات التالية:
* فرينكفاروشي (المجر) – سبورتينغ براغا (البرتغال)
* باناتينايكوس (اليونان) – ريال بيتيس (إسبانيا)
* كي آر سي جينك (بلجيكا) – فرايبورغ (ألمانيا)
* سلتا فيغو (إسبانيا) – أولمبيك ليون (فرنسا)
* شتوتغارت (ألمانيا) – بورتو (البرتغال)
* نوتنغهام فورست (إنقلترا) – ميدتيلاند (الدانمارك)
* بولونيا (إيطاليا) – نادي روما (إيطاليا)
* ليل (فرنسا) – أستون فيلا (إنقلترا)
ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب يوم 12 مارس المقبل، على أن تُجرى لقاءات الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.
