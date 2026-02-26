Babnet   Latest update 18:05 Tunis

رابطة أبطال أوروبا: إجراء قرعة ثمن النهائي الجمعة بمدينة نيون السويسرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6234a714b6e504.12759351_jfhneplqokimg.jpg>
تُجرى غدا الجمعة بمدينة نيون قرعة الدور ثمن النهائي، إضافة إلى قرعتي ربع النهائي ونصف النهائي، لمسابقة رابطة أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وذلك وفق ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيلتحق الفائزون الثمانية من مباريات الملحق بالأندية الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة البطولة، حيث سيتم تصنيف هذه الأخيرة كرؤوس مجموعات خلال قرعة الدور ثمن النهائي.


آلية القرعة

سيتم توزيع الأندية حسب ترتيبها في نهاية مرحلة البطولة لتشكيل 4 ثنائيات من رؤوس المجموعات:


* المركزان 1 و2
* المركزان 3 و4
* المركزان 5 و6
* المركزان 7 و8

ويُحدد موقع كل فريق في مواجهات ثمن النهائي عبر عملية القرعة أمام الفرق المتأهلة من مباريات الملحق. كما يمكن للأندية مواجهة فرق من نفس البلد أو منافسين سبق لهم مواجهتهم خلال مرحلة البطولة.

الأندية الـ16 المتأهلة إلى ثمن النهائي

### الأندية الثمانية الأولى في مرحلة البطولة:

* أرسنال (إنقلترا)
* برشلونة (إسبانيا)
* بايرن ميونيخ (ألمانيا)
* تشيلسي (إنقلترا)
* ليفربول (إنقلترا)
* مانشستر سيتي (إنقلترا)
* سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
* توتنهام (إنقلترا)

### الأندية المتأهلة عبر مباريات الملحق:

* أتالانتا (إيطاليا)
* أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
* بودو/غليمت (النرويج)
* غلطة سراي (تركيا)
* باير ليفركوزن (ألمانيا)
* نيوكاسل يونايتد (إنقلترا)
* باريس سان جيرمان (فرنسا)
* ريال مدريد (إسبانيا)

مواعيد الأدوار المقبلة من مرحلة الإقصاء المباشر

* ثمن النهائي: 10-11 و17-18 مارس 2026
* ربع النهائي: 7-8 و14-15 أفريل 2026
* نصف النهائي: 28-29 أفريل و5-6 ماي 2026
* النهائي: 30 ماي 2026 في بودابست.
