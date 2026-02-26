رابطة أبطال أوروبا: إجراء قرعة ثمن النهائي الجمعة بمدينة نيون السويسرية

آلية القرعة



الأندية الـ16 المتأهلة إلى ثمن النهائي



### الأندية الثمانية الأولى في مرحلة البطولة:



### الأندية المتأهلة عبر مباريات الملحق:



مواعيد الأدوار المقبلة من مرحلة الإقصاء المباشر



تُجرى غدا الجمعة بمدينة نيون قرعة الدور ثمن النهائي، إضافة إلى قرعتي ربع النهائي ونصف النهائي، لمسابقة رابطة أبطال أوروبا لموسم، وذلك وفق ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وسيلتحق الفائزون الثمانية من مباريات الملحق بالأندية الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة البطولة، حيث سيتم تصنيف هذه الأخيرة كرؤوس مجموعات خلال قرعة الدور ثمن النهائي.سيتم توزيع الأندية حسب ترتيبها في نهاية مرحلة البطولة لتشكيلمن رؤوس المجموعات:* المركزان* المركزان* المركزان* المركزانويُحدد موقع كل فريق في مواجهات ثمن النهائي عبر عملية القرعة أمام الفرق المتأهلة من مباريات الملحق. كما يمكن للأندية مواجهة فرق من نفس البلد أو منافسين سبق لهم مواجهتهم خلال مرحلة البطولة.* أرسنال (إنقلترا)* برشلونة (إسبانيا)* بايرن ميونيخ (ألمانيا)* تشيلسي (إنقلترا)* ليفربول (إنقلترا)* مانشستر سيتي (إنقلترا)* سبورتينغ لشبونة (البرتغال)* توتنهام (إنقلترا)* أتالانتا (إيطاليا)* أتلتيكو مدريد (إسبانيا)* بودو/غليمت (النرويج)* غلطة سراي (تركيا)* باير ليفركوزن (ألمانيا)* نيوكاسل يونايتد (إنقلترا)* باريس سان جيرمان (فرنسا)* ريال مدريد (إسبانيا)10-11 و17-18 مارس7-8 و14-15 أفريل28-29 أفريل و5-6 ماي30 مايفي بودابست.