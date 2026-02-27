الإعلان عن إحداث منصة رقمية مخصصة للدعم في المجال الثقافي

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن إحداث منصة رقمية مخصصة للدعم في المجال الثقافي، وأعلمت الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي الراغبة في الحصول على الدعم العمومي بعنوان سنة 2026 بضرورة طلب الدعم وجوبا عبر هذه المنصة.ويتعيّن على الراغبين في تقديم مطالب الدعم العمومي (طلبات مباشرة، اتفاقيات شراكة أو في إطار إعلان دعوة للترشح) توجيه مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض دون سواها، إذ سيتم رفض المطالب الواردة خارج المنصة.كما دعت الوزارة إلى "الحرص على ضرورة التثبت من فضاء التسجيل المناسب وفقا لنوع طلب الدعم (طلب مباشر أو اتفاقية شراكة أو دعوة للترشح) وكذلك وفقا لطبيعة النشاط أو التظاهرة (إذا ما كانت ذات بعد وطني أو جهوي أو محلي) وبالتالي اعتماد فضاء التسجيل الخاص باللجنة الفنية المركزية بالوزارة أو الخاص بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية حسب الحالة".وذكرت الوزارة في بلاغها بضرورة تقيد الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والراغبة في الحصول على دعم عمومي بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وأحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.