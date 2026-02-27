Babnet   Latest update 12:43 Tunis

صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 1620 مليون دينار بترويج 130.9 ألف طن إلى أواخر جانفي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6989eaa4c378a3.18651589_npelqmjhfiokg.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 12:37
      
تجاوزت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 1621.2 مليون دينار، مع موفى الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي (نوفمبر 2025 – جانفي 2026)، وفق أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة.

وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعاً لافتاً لتبلغ 130.9 ألف طن، مقابل 84.1 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، أي بزيادة قدرها 55.7 بالمائة.

نمو في العائدات بدعم من الطلب العالمي

انعكست الديناميكية التصديرية إيجاباً على المداخيل، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.8 بالمائة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل 1202.3 مليون دينار.


ويُعزى هذا الأداء إلى تنامي الطلب العالمي، خاصة على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ على 89.5 بالمائة من إجمالي الحجم المصدر.

السائب يهيمن والمعلب يعزز القيمة المضافة

لا يزال زيت الزيتون المصدر سائباً يستأثر بالحصة الأكبر من الكميات بنسبة 88.4 بالمائة، أي ما يعادل 115.7 ألف طن، مقابل 11.6 بالمائة للزيت المعلب.

ورغم محدودية حصة الزيت المعلب من حيث الحجم، فإنه ساهم بنسبة 15.7 بالمائة من إجمالي العائدات، مستفيداً من قيمة مضافة أعلى، إذ بلغ معدل سعر الكيلوغرام منه 16.73 دينار.

أوروبا في الصدارة وإسبانيا أول المستوردين

تواصل السوق الأوروبية تصدر قائمة الوجهات بنسبة 55.4 بالمائة من إجمالي الصادرات، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 21.1 بالمائة.

وتصدرت إسبانيا قائمة البلدان المستوردة بنسبة 30.9 بالمائة، تلتها إيطاليا بنسبة 18.9 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16.8 بالمائة.

12.6 ألف طن من الزيت البيولوجي

بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي إلى أواخر جانفي 12.6 ألف طن، بقيمة 170.8 مليون دينار.

وتعد إيطاليا الوجهة الأولى لهذا الصنف بنسبة 42 بالمائة من إجمالي صادراته، تليها إسبانيا بنسبة 22 بالمائة.

تراجع طفيف في الأسعار خلال جانفي

سجل معدل سعر التصدير خلال جانفي 2026 تراجعاً بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر في حدود 12.39 دينار للكيلوغرام.

وتراوحت الأسعار بين 8.81 دينار للكيلوغرام لزيت “العادي” (Lampante) و16.69 دينار للكيلوغرام للزيت البكر الممتاز المعلب.
Babnet

