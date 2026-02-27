Babnet   Latest update 14:08 Tunis

فتح باب الترشح لدورة تكوينية في فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e649098cc2866.77041128_hpiklnjgefmoq.jpg>
أعلن المركز الوطني لفنون الخط عن فتح باب الترشح لدورة تكوينية في فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية وذلك لفائدة مختلف المهتمين بهذا الفن من البالغين والأطفال بدءا من سن العشر سنوات. وتنطلق قبول الترشحات بدءا من يوم الاثنين 2 مارس 2026.
ويتم الترشح لهذه الدورة من خلال التنقل المباشر لمقر المعهد "دار المستيري" الكائنة بنهج المستيري بباب سويقة، أين ستُقام الدورة من 23 إلى 27 مارس المُقبل.
هذه الدورة التي تنتظم خلال عطلة الربيع موجهة إلى فئتين الأولى البالغين من مختلف الاختصاصات مع أولوية التسجيل بالنسبة للمعلمين والأساتذة والمختصين في التنشيط، والفئة الثانية الأطفال بدءا من سن العشر سنوات وذلك ضمن فعالية "أطفال خطاطون" التي يُنظمها المركز الوطني لفنون الخط.

وجدير بالذكر، أن المعهد الوطني لفنون الخط يستقبل سنويا أكثر من مائة طالب لتعلم مختلف أشكال الخط العربي والزخرفة الإسلامية، كما ينظم مناسباتيا دورات تكوينية سريعة لفائدة المولعين بهذا الفن.
