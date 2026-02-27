Babnet   Latest update 17:04 Tunis

لجنة الفلاحة بالبرلمان تستمع إلى مقترحي قانونين لتسوية وضعية الأراضي الدولية الفلاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1ac9a3e1c72.16165441_nomegkfjqhpli.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 15:48 قراءة: 1 د, 58 ث
      
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع خُصصت للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بالأراضي الدولية الفلاحية، وذلك في إطار مساعي دفع الاستثمار الفلاحي وتسوية الوضعيات العقارية العالقة.

وتناول الجزء الأول من الجلسة مقترح القانون عدد 32 لسنة 2025 المتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة. وأوضح النواب أصحاب المبادرة أن الهدف من هذا المقترح يتمثل في إدماج هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية، ورد الاعتبار للفلاحين الذين تولوا استصلاح أراض دولية مهملة منذ عقود دون تمكينهم من سندات ملكية أو تسوية وضعياتهم.


وأشاروا إلى بطء عمل اللجان الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015، حيث لم تتجاوز نسبة تسوية الملفات 15 بالمائة خلال عشر سنوات، معتبرين أن ذلك يستوجب تدخلا تشريعيا لتجاوز التعطيلات.
وأكد أصحاب المبادرة أن المقترح يهدف كذلك إلى حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والزحف العمراني العشوائي، عبر تجميعها وتنظيم استغلالها دون المساس بملك الدولة الخاص.


وخلال النقاش، ثمّن عدد من النواب أهمية المبادرة، مع طرح جملة من الاستفسارات الشكلية والجوهرية، تعلقت أساسا بتوضيح مفهوم "التجوير" وتعريف الأراضي الدولية المعنية، فضلا عن مدى انسجام المقترح مع القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
وفي ردهم، أوضح مقدمو المقترح أن "التجوير" هو مصطلح قانوني يقصد به تحديد الأجوار، وأن المبادرة تخص الأراضي الفلاحية الراجعة لملك الدولة والتي تم إسنادها للاستغلال دون التفويت فيها، مؤكدين انفتاحهم على كل المقترحات الكفيلة بتجويد النص، ومقترحين تنظيم يوم دراسي والاستماع إلى ممثلي السلطة التنفيذية لتعميق التشاور.
تنقيح قانون 1995 وتسوية الوضعيات السابقة
كما واصلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى مقترح القانون عدد 23 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 15 فيفري 1995 بشأن العقارات الدولية الفلاحية.

وبيّنت جهة المبادرة أن هذا المقترح يرمي إلى تسوية الوضعيات العالقة خاصة بالنسبة للأراضي ذات الصبغة الفلاحية التي لم يتم التفويت فيها لفائدة مستغليها قبل صدور قانون 1995، إضافة إلى معالجة ظاهرة استغلال صغار الفلاحين لعقارات دولية صغرى ومشتتة، عبر تمكينهم من التفويت فيها بهدف تحريرها من الجمود وإدخالها في الدورة الاقتصادية.

وأجمع النواب على أهمية هذا الملف، باعتباره يمس شريحة واسعة من التونسيين، خاصة في الجهات الداخلية، غير أنهم دعوا إلى مزيد توضيح بعض المصطلحات، مثل "الصغرى" و"المشتتة"، وتحديد نطاق التسوية زمنيا، فضلا عن ضبط مدة الاستغلال القصوى وشروط المساحة، تجنبا لإقصاء بعض الأراضي من آليات التسوية.
وأكد أصحاب المبادرة أن الهدف الأساسي هو صياغة نص توافقي يستجيب لتطلعات مختلف الأطراف، مجددين اقتراحهم بتنظيم يوم دراسي لمزيد تعميق النظر في المشروعين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324395

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-11
21°-11
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>