سأعمل جاهدا لتكريس عقيدة الترجي في كسب الألقاب وإسعاد جماهير الفريق" (المدرب باتريس بوميل)

أكد الفرنسي، المدرب الجديد للترجي الرياضي، أنه سيعمل جاهدا من أجل تكريس عقيدة الفريق فيوإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عملا كبيرا وجاهزية عاليةفي جميع المباريات.وأوضح بوميل خلالانعقدت اليوم الاثنين بأحد نزل العاصمة، خصصت لتقديمه لوسائل الإعلام بحضور المدير الرياضي، أن “الترجي يسير إلى حد الآن على الطريق الصحيح في هذه الفترة الانتقالية بعدما حققبفضل مجهودات جميع الأطراف واجتهاد المدربالذي كان في مستوى ثقة إدارة النادي”.وأضاف: “سيكون براكوني ضمن الجهاز الفني الجديد، وكانت لي معه عديد الاجتماعات واتفقنا على هذا المبدأ، بالإضافة إلى مواصلة مهامه بالتوازي صلب الإدارة الفنية لشبان الترجي بما أنه يحمل مشروعا متكاملا سيمضي قدما في تحقيقه”.وتقدم الفني الفرنسي بالشكر إلى جميع الأطراف التي ساعدته ليكون على رأس الجهاز الفني لفريق “الأحمر والأصفر”، وخاصة مسؤوليالذين تفهموا رغبته في مغادرة المنتخب لخوض تجربة جديدة مع الترجي الرياضي.وأكد بوميل أن الترجي ينافس على جميع الواجهات ويراهن على كل الألقاب المحلية والقارية، وهو ما يفرض تطوير أداء الفريق عبر المحافظة علىوتحسين عديد النقاط من بينها، وإكمال الهجمة، والبناءات الهجومية المنسقة واللعب في العمق.وأشار إلى أن قناعاته الفنية تقوم علىتتيح لكل لاعب تقديم أفضل ما لديه، معتبرا أن الترجي قادر على ذلك، خاصة مع استعادة عدد من اللاعبين المصابين وفي مقدمتهمالذي تجمعه به علاقة مميزة.وأوضح المدرب الجديد أن الهدف الرئيسي يتمثل في، معتبرا أن المواجهة المزدوجة أمامفيخلال النصف الثاني من شهر مارس ستكون صعبة على الفريقين وتمثل “نهائيا قبل الأوان” بين ناديين من عمالقة القارة.وأضاف أن الفريق سيحرص على حسن الاستعداد لهذا الموعد عبر مباريات البطولة، مع السعي لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة رادس قبل لقاء الإياب بمصر، داعيا جماهير الفريق إلى الوقوف بقوة إلى جانب اللاعبين.وشدد بوميل على أن الهدف في كل مباراة لا يقتصر على تحقيق الانتصار فحسب، بل يتطلب كذلك الإقناع وإمتاع الجماهير بعروض متميزة، مؤكدا أن البداية ستكون يوم الأربعاء أمامفي ملعب يتميز بخصوصياته، مع ضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات.وختم بالقول إن الترجي يضم عددا هاما من اللاعبين كما وكيفا، بمن فيهم المنتدبون الجدد، مشيرا إلى أن لاعبا مثليمتلك مؤهلات كبيرة تحتاج إلى تأطير لتعزيز نجاعته الفنية، معربا عن أمله في استعادة جميع المصابين لتوسيع هامش الاختيارات التكتيكية.من جهته، أكد المدير الرياضيأنه اقترح اسم باتريس بوميل للإشراف الفني على الفريق، نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمعهما ولخبرته في الملاعب الإفريقية، معتبرا أنه سيقدم الإضافة المرجوة.وبخصوص بقية تركيبة الجهاز الفني، أوضح المنصوري أن بعض التفاصيل لا تزال محل نظر وسيتم الحسم فيها خلال الساعات القادمة.أما بشأن اللاعب النيجيري، الذي أمضى عقدا مبدئيا مع نادي الاتحاد الليبي، فقد أشار المنصوري إلى أنه حاول إقناعه بمواصلة التجربة مع الترجي، غير أن اللاعب فضل العرض المالي المقدم له، مؤكدا في الآن ذاته أن سلوكه كان احترافيا وهو ما يزال مرتبطا بعقد إلى غايةوقادرا على مساعدة الفريق.يذكر أن الترجي الرياضي أعلن يوم السبت الماضي التعاقد مع باتريس بوميل إلى غايةخلفا لماهر الكنزاري، وذلك عقب الهزيمة أمامفي باماكو ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.كما تولى المدير الفني للشبانالإشراف على الفريق بصفة مؤقتة، وقاده إلى التأهل إلى ربع النهائي واستعادة صدارةويشار إلى أن باتريس بوميل، المولود سنة، شغل خطة مساعد للمدربمع المنتخب الزامبي منذ، قبل أن يتولى الإشراف عليه سنة، كما عمل مساعدا مع منتخب كوت ديفوار سنة، وخاض تجارب أخرى مع منتخب المغرب لأقل منومولودية الجزائر ومنتخب أنغولا.