يوم تحسيسي تحت شعار "الحفاظ على صحتك خلال شهر رمضان " بالمركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي " بنيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c746bead478.05421302_flmiokheqpngj.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 17:36
      
نظم المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي " تحت اشراف القنصلية التونسية بنيس، أمس الاحد، يوما تحسيسيا تحت شعار " الحفاظ على صحتك خلال شهر رمضان" وذلك لفائدة افراد الجالية التونسية المقيمة بنيس.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء المفتوح في اطار تعزيز الوعي بأهمية التغذية المتوازنة والسليمة والعادات الصحية أثناء الصيام وترسيخ ثقافة الوقاية والاعتدال .


وقد قدمت أخصائية التغذية نرجس المؤدب نصائح قيمة وارشادات حول كيفية المحافظة على الطاقة طوال النهار واثناء الصيام وأسرار الافطار الصحي بدون زيادة في الوزن والاستراتيجيات البسيطة لتجنب التعب والرغبة في تناول السكر .


ويعمل المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي" بنيس على لمّ شمل التونسيين في المهجر وتعزيز روابطهم الثقافية والاجتماعية من خلال توفير مساحة آمنة تجمعهم على قيم التضامن والانتماء والحوار وتنظيم عديد الانشطة التوعوية والتحسيسية والاجتماعية بمناسبة شهر رمضان المعظم .
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
