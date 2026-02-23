رمضان 2026: عروض مسرحية وموسيقية في مسرح الحمراء بالعاصمة من 27 فيفري إلى 17 مارس

يفتح مسرح الحمراء بالعاصمة أبوابه أمام جمهوره ليقدّم سلسلة من السهرات الرمضانية التي تجمع بين العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، وذلك في إطار برمجة ثقافية متنوّعة تنير ليالي هذا الشهر الفضيل، حيث تُقام جميع العروض على الساعة التاسعة والنصف ليلا.وتنطلق هذه السهرات بعرض "هوما" للمخرجة سيرين قنون أيام 27 و28 فيفري و1 مارس 2026. وهذا العمل من أداء الثنائي البحري الرحالي، ويتناول لقاءً غامضا بين رجلين في فضاء بلا ملامح واضحة، مكان يبدو خارج الزمان والمكان، حيث يطرح العمل منذ البداية سؤال الهوية: من هما؟ وهل يجمعهما ماض سري أم أن اللقاء مجرد صدفة عابرة يحركها قدر غامض؟ويتواصل البرنامج يوم 5 مارس 2026 مع عرض "Sucre Amer" لزينب الفرشيشي، قبل أن يحتضن الفضاء يوم 7 مارس مسرحية "توارخ تونس" لحاتم القروي في عمل يستحضر محطات من التاريخ التونسي.وفي سياق تنويع الفقرات الفنية، يلتقي الجمهور يوم 10 مارس مع عرض "مستحيل". أما عشّاق الطرب، فسيكون موعدهم يوم 14 مارس مع عرض "طرب تونس" للفنانة وئام بقلوطي في سهرة موسيقية تحتفي بأصالة النغم، يليها يوم 15 مارس عرض "حلم حنبعل" لسفيان الباهي، لتختتم سلسلة هذه العروض يوم 17 مارس بعرض "شمعة" للفنان فهد عبده.