ألكاراز يعزّز صدارته لتصنيف المحترفين ويوسّع الفارق عن سينر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 14:33
      
واصل الإسباني كارلوس ألكاراز الابتعاد في صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس، موسّعًا الفارق عن غريمه الإيطالي يانيك سينر إلى 3.100 نقطة، وفق الترتيب الصادر اليوم.

ويأتي الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث، علمًا أنه لم يشارك في أي بطولة منذ خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في غرة فيفري الجاري.


وشهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرًا وحيدًا، تمثّل في تقدّم الأميركي تايلور فريتس مركزًا واحدًا ليصبح في المرتبة السابعة، على حساب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.


كما تقدّم التشيكي ياكوب منشيك ثلاثة مراكز ليبلغ أفضل ترتيب في مسيرته باحتلاله المركز الثالث عشر، وهو في سن العشرين.

وسجّل التشيلي أليخاندرو تابيلو أكبر قفزة داخل نادي الخمسين الأوائل هذا الأسبوع، بتقدّمه 26 مركزًا ليصبح في المرتبة 42، عقب تتويجه بلقب دورة ريو دي جانيرو البرازيلية.

تصنيف السيدات: بيغولا تلاحق غوف وسابالينكا في الصدارة

على مستوى السيدات، حافظت الأميركية جيسيكا بيغولا على المركز الخامس بعد تتويجها بلقب دورة دبي، لتواصل ملاحقة مواطنتها كوكو غوف التي تحتل المرتبة الرابعة.

وتتصدر التصنيف البيلاروسية أرينا سابالينكا، تليها البولونية إيغا شفيونتيك في المركز الثاني، ثم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المرتبة الثالثة.
