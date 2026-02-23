ألكاراز يعزّز صدارته لتصنيف المحترفين ويوسّع الفارق عن سينر

تصنيف السيدات: بيغولا تلاحق غوف وسابالينكا في الصدارة



واصل الإسبانيالابتعاد في صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس، موسّعًا الفارق عن غريمه الإيطاليإلى 3.100 نقطة، وفق الترتيب الصادر اليوم.ويأتي الصربيفي المركز الثالث، علمًا أنه لم يشارك في أي بطولة منذ خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في غرة فيفري الجاري.وشهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرًا وحيدًا، تمثّل في تقدّم الأميركيمركزًا واحدًا ليصبح في المرتبة السابعة، على حساب الكنديكما تقدّم التشيكيثلاثة مراكز ليبلغ أفضل ترتيب في مسيرته باحتلاله المركز الثالث عشر، وهو في سن العشرين.وسجّل التشيليأكبر قفزة داخل نادي الخمسين الأوائل هذا الأسبوع، بتقدّمه 26 مركزًا ليصبح في المرتبة 42، عقب تتويجه بلقب دورة ريو دي جانيرو البرازيلية.على مستوى السيدات، حافظت الأميركيةعلى المركز الخامس بعد تتويجها بلقب دورة دبي، لتواصل ملاحقة مواطنتهاالتي تحتل المرتبة الرابعة.وتتصدر التصنيف البيلاروسية، تليها البولونيةفي المركز الثاني، ثم الكازاخستانيةفي المرتبة الثالثة.