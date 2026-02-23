مدنين: التضامن الاجتماعي يواصل توزيع 3 الاف مساعدة بمناسبة شهر رمضان

تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي وفروعها بمختلف معتمديات ولاية مدنين، توزيع مساعدات شهر رمضان تنفيذا لبرنامج ضبطته بالتعاون مع الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في اطار المد التضامني بالمناسبة، شملت 3 الاف طرد مواد غذائية لفائدة العائلات المعوزة والمحدودة الدخل المدرجة ضمن قاعدة بيانات الامان الاجتماعي، وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي عادل القاسمي.واوضح القاسمي ان هذه الطرود التي ينتظر ان تستكمل عملية تعليبها يوم غد ومن ثمة توزيعها، تحتوي على 17 مادة غذائية بكلفة 115 دينارا للطرد الواحد، مع زيادة في قيمة الطرد الواحد وفي عدد المنتفعين مقارنة بالسنة الماضية.واضاف انه تم تعزيز هذه المساعدات ب400 مساعدة اخرى اضافية من بنك الوفاق بمدنين في مبادرة انسانية دأب عليها في مثل هذه المناسبات، دعما للمجهود الوطني التضامني في مساعدة العائلات محدودة الدخل وتوفير ظروف مناسبة في شهر الصيام.واشار الى وجود برنامج لختان الاطفال في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لم يتم بعد تحديد عددهم النهائي، الى جانب توزيع ملابس بمناسبة عيد الفطر بكل المعتمديات.