Babnet   Latest update 19:14 Tunis

مدنين: التضامن الاجتماعي يواصل توزيع 3 الاف مساعدة بمناسبة شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 18:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي وفروعها بمختلف معتمديات ولاية مدنين، توزيع مساعدات شهر رمضان تنفيذا لبرنامج ضبطته بالتعاون مع الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في اطار المد التضامني بالمناسبة، شملت 3 الاف طرد مواد غذائية لفائدة العائلات المعوزة والمحدودة الدخل المدرجة ضمن قاعدة بيانات الامان الاجتماعي، وفق المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي عادل القاسمي.
واوضح القاسمي ان هذه الطرود التي ينتظر ان تستكمل عملية تعليبها يوم غد ومن ثمة توزيعها، تحتوي على 17 مادة غذائية بكلفة 115 دينارا للطرد الواحد، مع زيادة في قيمة الطرد الواحد وفي عدد المنتفعين مقارنة بالسنة الماضية.
واضاف انه تم تعزيز هذه المساعدات ب400 مساعدة اخرى اضافية من بنك الوفاق بمدنين في مبادرة انسانية دأب عليها في مثل هذه المناسبات، دعما للمجهود الوطني التضامني في مساعدة العائلات محدودة الدخل وتوفير ظروف مناسبة في شهر الصيام.

واشار الى وجود برنامج لختان الاطفال في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لم يتم بعد تحديد عددهم النهائي، الى جانب توزيع ملابس بمناسبة عيد الفطر بكل المعتمديات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324127

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-8
22°-8
22°-10
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>