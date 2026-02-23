التنس: التونسي معز الشرقي يودّع بطولة دبي من الدور الأول
ودّع لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنّف 141 عالميًا، بطولة دبي ذات الـ500 نقطة من الدور الأوّل، إثر خسارته اليوم الاثنين أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكارد بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-7 و7-6 و6-7.
ويُعدّ هذا الخروج الثاني تواليًا للشرقي من الدور الأوّل في بطولات فئة 500 نقطة، بعد هزيمته الأسبوع الماضي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنّف 30 عالميًا، بمجموعتين دون رد (4-6 و4-6) ضمن بطولة الدوحة التي تُوّج بلقبها الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف الأوّل عالميًا.
وتتواصل بطولة دبي من 23 إلى 28 فيفري الجاري، بمشاركة لاعبين فقط من بين المصنّفين العشرة الأوائل عالميًا، هما الكندي فيليكس أوغر ألياسيم المصنّف الثامن، والكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنّف العاشر.
