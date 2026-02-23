التنس: التونسي معز الشرقي يودّع بطولة دبي من الدور الأول

ودّع لاعب التنس التونسي، المصنّف 141 عالميًا، بطولة دبي ذات الـ500 نقطة من الدور الأوّل، إثر خسارته اليوم الاثنين أمام الفرنسيبمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-7 و7-6 و6-7.ويُعدّ هذا الخروج الثاني تواليًا للشرقي من الدور الأوّل في بطولات فئة 500 نقطة، بعد هزيمته الأسبوع الماضي أمام اليوناني، المصنّف 30 عالميًا، بمجموعتين دون رد (4-6 و4-6) ضمن بطولة الدوحة التي تُوّج بلقبها الإسبانيالمصنّف الأوّل عالميًا.وتتواصل بطولة دبي من 23 إلى 28 فيفري الجاري، بمشاركة لاعبين فقط من بين المصنّفين العشرة الأوائل عالميًا، هما الكنديالمصنّف الثامن، والكازاخستانيالمصنّف العاشر.