مركز التكنولوجيات في التربية ينطلق مساء اليوم الاثنين في تقديم تظاهرة "السهرات الرمضانية" الافتراضية
ينطلق المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، مساء اليوم الاثنين بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا، في تقديم تظاهرة "السهرات الرمضانية" لتكوين المربين في مجال إدماج التكنولوجيات الحديثة في التعليم والتعلّم عن بعد على مدى شهر رمضان المعظم، حسب ما جاء في بلاغ للمركز على صفحته على فايسبوك.
ولفت بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية الى ان هذه التظاهرة جاءت تحت شعار "سهرات رمضانية مع التوأمة الرقمية" ويؤمنها مجموعة من المكونين وتتواصل الى غاية 19 مارس 2026.
وستتناول الدورة عدّة محاور تهتم بالخصوص بتوظيف آليات الذكاء الاصطناعي والبرمجة في التوأمة الرقمية و إنشاء شخصية كرتونية وسيختتم البرنامج التكويني الافتراضي بتقييم مخرجاته.
وأضاف البلاغ انه سيتم يوميا مد جميع المهتمين بالشأن التربوي بالرابط الخاص بكل حصة تكوينة مشيرا الى ان حصة الليلة ستكون تحت عنوان "الإبداع الرقمي لإنترنت آمن" على الرابط: https://shorturl.at/rqI6B
