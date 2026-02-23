Babnet   Latest update 16:06 Tunis

وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشحات لفائدة الباحثين في اطار برنامج شراكة تونسي-فرنسي بعنوان سنة 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 15:10 قراءة: 1 د, 35 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع بحثية في اطار برنامج شراكة تونسي -فرنسي PH-Utique   بعنوان سنة 2027 ، في أجل أقصاه 31 مارس 2026، حسب ما جاء في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني المتميز بين فرق البحث الفرنسية التونسية والفرنسية، وتشجيع تطوير شراكات جديدة وفعالة، وإدماج الباحثين الشبّان وطلبة الدكتوراه وتشريك فرق البحث في مشاريع أوروبية ومتوسطية واسعة النطاق.

ويستهدف البرنامج الذي تشرف على تنفيذه في تونس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمويل من وزارة أوروبا للشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث والفضاء الفرنسية، جميع مجالات البحث، مع إيلاء اهتمام خاص بمشاريع البحث في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية، لاسيما التي تتبنى مناهج متعددجة التخصصات أو تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وإقليمية.


ويولي البرنامج اهتماما خاصا للمشاريع التي تتضمن شراكات اجتماعية واقتصادية، والتي تشجّع الابتكار ونقل المعرفة والمهارات بما يعود بالنفع على كلا البلدين والتي من شأنها تعزيز هيكلة البحث وتكوين شبكات من فرق البحث، ويمكن أن تشمل الشراكة عدة فرق بحثية من كل بلد، بهدف تعزيز التعاون بين المختبرات على نطاق أوسع.

ويموّل البرنامج تنقل طالبين اثنين كحد أقصى في برنامج الدكتوراه المشترك لكل مشروع، على أن تغطي المنحة 9 أشهر من تنقل طلبة الدكتوراه من أصل 36 شهرا مخصّصة للأطروحة، موزّعة على 3 سنوات، مع إقامة لمدة 3 أشهر.

كما يشجّع البرنامج على تنقّل باحثي ما بعد الدكتوراه ( بحد أقصى باحثين)، حيث تغطّي المنحة 3 أشهر من إقامة الباحث من أصل 36 شهرا مدة المشروع، موزعة على مدى 3 سنوات بإقامة سنوية لمدة شهر واحد.

ويمكن للباحثين من مختبرات البحوث التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو فرق البحث أو جمعيات البحث العلمي والشركات المشاركة في المشروع، الترشح لهذه المنحة شريطة أن تكون هذه الأخيرة شريكة لمؤسسة أكاديمية فرنسية.


ويتمّ لايداع ملفات الترشح على موقع Campus France ويوم 10 أفريل 2026 كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الخاصة بالمشروع ويوم 16 أفريل 2026 كآخر أجل لارسال الملف الكامل عبر البريد الالكتروني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324125

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-8
22°-8
22°-10
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>