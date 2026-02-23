مدنين: اكثر من 5 الاف نشاط ديني بمناسبة شهر رمضان

اعدت الادارة الجهوية للشؤون الدينية بمدنين نحو 5300 نشاط ديني بمناسبة شهر رمضان بالتنسيق مع عدة اطراف ذات علاقة، وذلك بعد ان قامت بتدخلات بمختلف المساجد والجوامع لحسن اعدادها لاستقبال روادها في هذا الشهر والباسها حلة جديدة من خلال الدهن والطلاء وتنظيفها وفرشها، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية ايمن بن عمر.واوضح بن عمر لصحفية "وات" ان هذه الانشطة التي توفر غذاء روحيا هاما للصائم في هذا الشهر المعظم، تتضمن اختاما واملاءات ومسامرات وصلاة التراويح بكامل المساجد والجوامع ومسابقات ومنها للسنة الثانية على التوالي مسابقة القارئ الصغير لحفظ القران الكريم التي تنتظم محليا بين اطفال الكتاتيب ثم تتوج بمسابقة جهوية.واضاف ان نشاط المقهى الثقافي متواصل في تقاليد دأبت لسنوات على تنظيمها، تجمع الاطارات الدينية بالشباب في فضاءات غير المساجد لبحث مواضيع مختلفة من شانها ان تنمي الوعي وتعدل السلوك، الى جانب نشاط اخر عنوانه "حتى مطلع الفجر"، بما يحتويه من دروس وصلاة القيام وصلاة التهجد بالجوامع المركزية خلال العشر الاواخر من الشهر.واكد انخراط الاطارات المسجدية في التوجهات العامة للبلاد وفي توجيه الرسائل الضرورية وخطاب ديني توعوي سيما في هذا الشهر من تجنب التبذير والاحتكار والاقتصاد في الطاقة مثلما انخرطت في المجهود الوطني المشترك في المحافظة على البيئة من منظور ديني وعناية الاسلام بالبيئة عبر ايام دراسية نظمتها الادارة الجهوية للشؤون الدينية في كل المعتمديات في شهر جانفي الماضي.