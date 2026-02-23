Babnet   Latest update 16:06 Tunis

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة ينظم مسابقة فيلم في دقيقة تحت عنوان "رمضان بعيون الطلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c3256a6dce9.53957259_gqeipknhojlfm.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 15:34
      
ينظم المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة، مسابقة فيلم في دقيقة تحت عنوان "رمضان بعيون الطلبة"، وذلك يوم 10 مارس المقبل

وتستهدف هذه المسابقة الطلبة الراجعين بالنظر الى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية بباجة


ويتمحور موضوع المسابقة حول الاجواء التي يعيشها الطلبة خلال شهر رمضان خاصة بالمحيط الخارجي وبالمطعم وبالمبيت من خلال تقديم فيلم برؤية سينمائية لا تتجاوز مدة عرضه دقيقة واحدة باستعمال كافة وسائل التصوير (كاميرا، الهاتف، تقنيات الذكاء الاصطناعي )


وقد تم تحديد آخر آجل لارسال المشاركات يوم الاثنين 9 مارس المقبل، عبر الرابط الالكتروني https://forms.gle/Yq8X1xVAYrjQsMAS9 أو QRcode الموجود بمعلقة المسابقة

وسيتم، تقييم هذه المشاركات من قبل لجنة التحكيم بناء على الفيديوهات التي سيتم ارسالها، ودعوة الطلبة المقبولين لتقديم عروضهم مباشرة أمام لجنة التحكيم، يوم 10 مارس 2026 للتقييم والاعلان عن النتائج النهائية

كما ستسند جوائز تشجيعية للفائزين بالمراتب الاولى وتسليم شهادات لبقية المشاركين

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة هو مؤسسة ثقافية تنشط في المجال الجامعي وتهدف لتنمية مواهب الطلبة في جميع المجالات
