تونس تشارك في المعرض الوطني للاستهلاك المسؤول وأنماط الحياة المستدامة بميلانو من 13 الى 15 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c2ec7b32cb6.52865603_plegfjnioqkmh.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 13:19
      
أُعلن عن فتح باب الترشحات لاختيار 5 فاعلين سياحيين تونسيين (متعهدي رحلات، وكالات أسفار، وشركات إدارة وجهات DMC) للمشاركة في الدورة القادمة للمعرض الوطني للاستهلاك المسؤول وأنماط الحياة المستدامة "Fa’ la cosa giusta!"، الذي سينتظم بمدينة ميلانو الإيطالية من 13 إلى 15 مارس 2026.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز تموقع تونس كوجهة سياحية رائدة في مجالات الاستدامة والابتكار، حيث سيتم التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات الخمس المختارة.


ويُعد هذا المعرض، الذي سيمتد على مساحة 30 ألف متر مربع بمركز "Fiera Milano Rho"، من أهم المواعيد الدولية التي تجمع دعاة الحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر.


ويشترط في المؤسسات الراغبة في الترشح، أن تكون منخرطة بصفة فعلية في السياحة المسؤولة، وتدرج في عروضها مفاهيم الاقتصاد الدائري، والمنتجات العضوية، والحرف التقليدية المستدامة.

كما تمثل هذه الدورة، التي ترفع شعار " كم من شخص نحتاج لتغيير العالم "، فرصة استراتيجية لربط صلات مباشرة مع السوق الإيطالية والوصول إلى جمهور واسع، خاصة مع إقرار مجانية الدخول للمعرض هذا العام.

ودعت الجهات المنظمة المهنيين الراغبين في تقديم عروض سياحية مبتكرة تعكس التزام تونس بالتحول الإيكولوجي والاجتماعي، إلى إرسال ملفات ترشحهم في أجل أقصاه 25 فيفري 2026.

وتجدر الإشارة، إلى أن المعرض سيضم أكثر من 550 عارضاً ويوفر برنامجاً ثرياً يشمل 450 نشاطاً من ورشات عمل ومؤتمرات تقنية، مما يجعله منصة مثالية لتطوير شبكات التواصل المهني الدولي في قطاع السياحة البديلة.
