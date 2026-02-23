تنظيم صالون تقنيات الري والمعدات الفلاحية بجندوبة من 15 الى 18 أفريل 2026

ويأتي هذا الصالون في ظرفية دقيقة تتسم بالتحديات المناخية التي تواجهها تونس، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الري الذكي وإنترنت الأشياء المطبق في الفلاحة.ويشكل المعرض منصة تجمع بين الفاعلين الاقتصاديين، والخبراء، والشركات الناشئة لتقديم حلول تكنولوجية تضمن رفع الإنتاجية مع ترشيد استهلاك الموارد المائيةوينتظر، أن يتميز الصالون بتنوع معروضاته وبرنامجه العلمي، حيث يشمل الري والتحكم الآلي إلى جانب عرض أنظمة الري بالتنقيط الذكية التي تعتمد على مستشعرات الرطوبة لتقليص هدر المياه فضلا عن الطاقة البديلة من خلال التركيز على تقنيات ضخ المياه بالطاقة الشمسية، كحل مستدام لمجابهة ارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية.كما سيتم، بالمناسبة عرض المعدات الفلاحية العصرية بتقديم جيل جديد من الآلات التي تتناسب مع تضاريس الشمال الغربي والزراعات الكبرى.وتمثل جندوبة خزان تونس المائي والفلاحي، مما يسهل الاحتكاك المباشر بين مزودي التكنولوجيا والفلاحين والمجامع التنموية في الجهة والولايات المجاورة (باجة، الكاف، وسليانة)