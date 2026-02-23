Babnet   Latest update 14:42 Tunis

تنظيم صالون تقنيات الري والمعدات الفلاحية بجندوبة من 15 الى 18 أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c1388a7a2a6.04063517_hgkofqenlpjmi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 14:03 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تستعد ولاية جندوبة، قطب الإنتاج الفلاحي في الشمال الغربي، لاحتضان فعاليات صالون تقنيات الري"والحلول الشمسية، وذلك في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 أفريل 2026

ويأتي هذا الصالون في ظرفية دقيقة تتسم بالتحديات المناخية التي تواجهها تونس، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الري الذكي وإنترنت الأشياء المطبق في الفلاحة.


ويشكل المعرض منصة تجمع بين الفاعلين الاقتصاديين، والخبراء، والشركات الناشئة لتقديم حلول تكنولوجية تضمن رفع الإنتاجية مع ترشيد استهلاك الموارد المائية


وينتظر، أن يتميز الصالون بتنوع معروضاته وبرنامجه العلمي، حيث يشمل الري والتحكم الآلي إلى جانب عرض أنظمة الري بالتنقيط الذكية التي تعتمد على مستشعرات الرطوبة لتقليص هدر المياه فضلا عن الطاقة البديلة من خلال التركيز على تقنيات ضخ المياه بالطاقة الشمسية، كحل مستدام لمجابهة ارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية.

كما سيتم، بالمناسبة عرض المعدات الفلاحية العصرية بتقديم جيل جديد من الآلات التي تتناسب مع تضاريس الشمال الغربي والزراعات الكبرى.

وتمثل جندوبة خزان تونس المائي والفلاحي، مما يسهل الاحتكاك المباشر بين مزودي التكنولوجيا والفلاحين والمجامع التنموية في الجهة والولايات المجاورة (باجة، الكاف، وسليانة)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324119

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-8
22°-8
22°-10
22°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>