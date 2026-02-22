Babnet   Latest update 14:05 Tunis

دراسة: عبء العمل البدني يرتفع خلال شهر رمضان بفعل اضطرابات النوم والتغذية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699af8ee8ead99.68761421_ilqgkemhjonpf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 13:36 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أظهرت دراسة تحليلية أنجزها فريق من أطباء طب الشغل بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير حول العلاقة العكسية بين مدة النوم والكلفة القلبية النسبية (مؤشر قياس مدى إرهاق القلب)، مع التركيز على تأثير التغيرات في نمط الحياة خاصة في أماكن العمل على صحة القلب، أن عبء العمل البدني يكون أعلى خلال شهر رمضان.

وبيّنت نتائج الدراسة، التي نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية في مجلته لشهر جانفي 2026، أن العمل خلال شهر رمضان يُصنّف على أنه أكثر مشقة وفق سلم المشقة لشامو، مشيرة إلى أن العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع العبء خلال فترة الصيام ترتبط أساسا بظروف ومحطات العمل، إلى جانب التغيرات في الممارسات الغذائية واضطرابات النوم.


وكشفت الدراسة أن الانعكاس الزمني البيولوجي للعادات الغذائية (الكرونوبايولوجي) يعد سببا في ظهور عدة اضطرابات وظيفية، لا سيما الاضطرابات الهضمية. وخلصت إلى أن 84.6 بالمائة من العمال الذين تفوق لديهم الكلفة القلبية النسبية 20 بالمائة يعانون من اضطرابات هضمية، كما أن الصداع والنعاس والاضطرابات الهضمية تستمر فقط لدى العمال الذين تتجاوز لديهم هذه النسبة 20 بالمائة.


وأوضحت الدراسة أن توقيت آخر وجبة (السحور) يؤثر بدوره على مستوى عبء العمل، إذ كلما كان السحور مبكرا ازداد العبء القلبي.

كما تم تسجيل اضطرابات متكررة في النوم خلال شهر رمضان، حيث كانت مدة النوم أقل من 6 ساعات لدى 66 بالمائة من أفراد العينة المدروسة، ويُعد هذا النقص عاملا من عوامل المشقة التي تؤدي إلى زيادة الإجهاد القلبي المرتبط بالعمل خلال الشهر.

ويُذكر أن الكلفة القلبية النسبية هي مؤشر يُستخدم في طب الشغل وفيزيولوجيا العمل لقياس مدى إرهاق القلب الناتج عن نشاط بدني معيّن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324081

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
22°-8
22°-9
21°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>