جمعية "رواد الخير" بمقرين توفر يوميا وطيلة شهر رمضان حوالي 800 وجبة إفطار للعائلات المعوزة (رئيس الجمعية)

توفر جمعية رواد الخير بمقرين من ولاية بن عروس يوميا وطيلة شهر رمضان حوالي 800 وجبة إفطار للعائلات المعوزة وذلك بالشراكة مع الهيئة المحلية للهلال الاحمر بمقرين وفق ما أفاد به اليوم الأحد رئيس الجمعية بلحسن الذوادي.وأوضح بلحسن الذوادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الجمعية تتولى أيضا إيصال وجبات الإفطار لمقر سكن بعض العائلات المعوزة التي يتعذّر عليها التنقل للجمعية بسبب بعد المسافة أو المرض.وأكد الذوادي من جهة أخرى أن الجمعية تعتزم خلال الفترة القادمة تنظيم حفل خيري لجمع التبرعات اللازمة لاقتناء ملابس العيد لفائدة أطفال العائلات المعوزة، مشيرا إلى ان الجمعية دأبت على توفير 90 كسوة عيد كاملة لهؤلاء الاطفال، إلا انها تأمل من خلال هذا الحفل أن يتضاعف عدد الأطفال المستفدين.وشدد بلحسن الذوادي على أن نجاح هذه المبادرات التضامنية يظل رهين دعم أهل الخير والمحسنين، لافتا الى أن التبرعات مهما كان حجمها تُحدث فرقا حقيقيا في حياة العائلات المعوزة خاصة خلال شهر رمضان الذي تتعزز فيه قيم التكافل والتراحم حسب تقديره.ودعا كافة المواطنين ورجال الأعمال ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد معاضدة جهود الجمعية، سواء عبر التبرع بالمواد العينية أو بالمساهمات المالية أو حتى بالتطوع، بما يضمن تواصل إسداء هذه الخدمات في أفضل الظروف وتوسيع دائرة المنتفعين به.