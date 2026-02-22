Babnet   Latest update 10:44 Tunis

بطولة دبي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته مباشرة من الجدول الرئيسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a278f506e1c6.44872252_fkplhiqongemj.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 10:18
      
يشارك لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 139 عالميا، خلال الأسبوع المقبل في بطولة دبي للتنس ذات 500 نقطة، والتي تقام من 23 فيفري الجاري إلى غرة مارس القادم على ملاعب ذات أرضية صلبة، بمجموع جوائز مالية يناهز 3,3 مليون دينار.

وسيخوض الشرقي منافسات البطولة ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، حيث سيستهل مشواره مباشرة من الجدول الرئيسي، على أن يواجه في الدور الأول أحد اللاعبين المتأهلين من التصفيات التمهيدية.


وكان آخر ظهور للشرقي هذا الأسبوع في بطولة الدوحة للتنس، حيث شارك أيضا ببطاقة دعوة، لكنه غادر المنافسات من الدور السادس عشر إثر خسارته أمام اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 33 عالميا بنتيجة صفر-2.
