بطولة دبي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته مباشرة من الجدول الرئيسي

يشارك لاعب التنس التونسي، المصنف 139 عالميا، خلال الأسبوع المقبل في بطولة دبي للتنس ذات 500 نقطة، والتي تقام من 23 فيفري الجاري إلى غرة مارس القادم على ملاعب ذات أرضية صلبة، بمجموع جوائز مالية يناهز 3,3 مليون دينار.وسيخوض الشرقي منافسات البطولة ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، حيث سيستهل مشواره مباشرة من، على أن يواجه في الدور الأول أحد اللاعبين المتأهلين من التصفيات التمهيدية.وكان آخر ظهور للشرقي هذا الأسبوع في بطولة الدوحة للتنس، حيث شارك أيضا ببطاقة دعوة، لكنه غادر المنافسات من الدور السادس عشر إثر خسارته أمام اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 33 عالميا بنتيجة صفر-2.