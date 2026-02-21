Babnet   Latest update 15:05 Tunis

منوبة: جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي تخصّص اكثر من 3 الاف مساعدة رمضانية للعائلات المعوزة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 14:42
      
خصّصت جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي، 3057 مساعدة رمضانية لفائدة العائلات من المنتفعين ببطاقة علاج تعريفة منخفضة، ستوزع بالثماني معتمديات بالجهة، عبر اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي والجامعة، وفق تصريح المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية المكلف برئاسة الهيئة التسييرية لجامعة منوبة للتضامن طارق العجيمي لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وباشرت الجامعة عملية توزيع المساعدات على اللجان المحلية بعد تعليب كل الطرود الغذائية بالمستودع الجهوي، وهي عملية كانت اللجان المحلية تتولى القيام بها في السنوات الماضية.
ويتمتع كل منتفع، بطرد غذائي بقيمة 100 دينار يتضمّن كافة المواد الغذائية الضرورية، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية العينية التي خصّصها البرنامج الاجتماعي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة العائلات المعوزة قصد مساعدتهم على مجابهة مصاريف رمضان ومعاضدة مجهود الدولة في النهوض بالفئات الضعيفة، مع العمل على تامين 200 مساعدة إضافية من قبل الجامعة ولجانها.

وتأتي هذه المساعدات، إضافة الى منح العائلات المعوزة للشؤون الاجتماعية خلال شهر رمضان، التي تشمل 8634 عائلة تتمتع بالمنحة القارة ومسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي وطنيا ستصرف على قسطين بعنوان 60 دينارا خلال شهر رمضان ومثلها في عيد الفطر.
ورافق مجهود جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي، مدّ تضامني طوعي من قبل المواطنين والجمعيات على غرار الهلال الأحمر التونسي والجمعية التونسية صوت والكشافة، فتنوعت المبادرات بين جمع التبرعات وتنظيم حملات لدعم الأسر المعوزة بالمواد الأساسية وتنسيق الجهود مع السلط المحلية لتوجيه المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجا وتحضير وتوزيع وجبات الإفطار وزيارة المرضى وكبار السن، مما يعزّز روح التعاون والتكافل داخل الاحياء السكنية والمناطق الريفية.
