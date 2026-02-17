Babnet   Latest update 21:25 Tunis

دخول الجرّار البحري “مكتريس” حيّز الاستغلال بميناء بنزرت–منزل بورقيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6994cc51a03921.88245037_kihnojgqlfmpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 21:13
      
دخل الجرّار البحري “مكتريس”، وهو خامس جرّار يقتنيه ديوان البحرية التجارية والموانئ، حيّز الاستغلال اليوم بميناء بنزرت–منزل بورقيبة.

وأكدت الرئيسة المديرة العامة للديوان، خولة بالأخضر، أنّ تدعيم الميناء بهذه الوحدة العائمة يندرج في إطار استراتيجية الاستثمار في المنشآت المينائية، بهدف تحسين مؤشرات الأداء ومواكبة التطورات في المجالين البحري والمينائي، وفق بلاغ صادر عن الديوان.


وأضافت، خلال موكب أشرف عليه والي بنزرت بحضور المدير العام للنقل البحري والموانئ التجارية بوزارة النقل وعدد من إطارات الديوان وممثلي الهياكل الجهوية والمحلية، أنّ ميناء بنزرت–منزل بورقيبة يؤمّن سنويًا ما يقارب 5 ملايين طن من البضائع بين التصدير والتوريد، ويستقبل نحو 500 سفينة سنويًا، لفائدة عدد هام من المؤسسات الاقتصادية، بما يمثل حوالي 20 بالمائة من البضائع العابرة للموانئ التونسية.


وسيعزّز الجرّار “مكتريس”، في مرحلة أولى، عمل الجرّارين القديمين “رفراف” و“جومين”، في انتظار الاستغناء عنهما نهائيًا وتعويضهما بجرّار جديد.

ويأتي اقتناء هذه الوحدة ضمن برنامج يشمل ستة جرّارات بحرية، باستثمارات جملية تُقدّر بحوالي 168 مليون دينار، بهدف تجديد الأسطول وتأمين دخول وخروج السفن، مع ضمان سلامة المرافق المينائية والاستعداد للتدخل العاجل عند الاقتضاء، إلى جانب مهام المساعدة والجرّ والبحث والإنقاذ.

ويهدف هذا الاستثمار كذلك إلى مواكبة التحولات المرتبطة بالانتقال الطاقي والتطور اللوجستي للسفن التجارية الدولية، والتحكم في كلفة الاستغلال، والمساهمة في المنظومة الوطنية لحماية السواحل التونسية.

ويشرف ديوان البحرية التجارية والموانئ على ثمانية موانئ تجارية، وهي رادس وحلق الوادي وبنزرت–منزل بورقيبة وسوسة وصفاقس والصخيرة وقابس وجرجيس.
الثلاثاء 17 فيفري 2026
