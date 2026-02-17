المعهد العربي لحقوق الانسان ينظم ورشة حول تعزيز قدرات المتدخلين الاجتماعيين في مجال مرافقة الفئات الهشة نحو المساعدة القانونية

نظم، المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، ورشة تفكير استراتيجي جمعت عددا من الإطارات والمتدخلين المعنيين وذلك في إطار مواصلة مشروع تعزيز قدرات المتدخلين الاجتماعيين في مجال مرافقة وتوجيه الفئات الهشة نحو المساعدة القانونية.وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التموقع المؤسساتي للمتدخل الاجتماعي داخل سلسلة المساعدة القانونية وترسيخ المساعدة القانونية كخدمة اجتماعية متكاملة فضلا عن تطوير آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة والخدمات الاجتماعية.وقد مثل هذا اللقاء، وفق ما ورد بصفحة المعهد العربي لحقوق الانسان، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، محطة مفصلية في مسار المشروع حيث أتاح فضاء للحوار الجماعي وتبادل التجارب حول التحديات العملية التي يواجهها المتدخلون الاجتماعيون في مجال النفاذ إلى العدالة.ومكنت الورشة من رسم الخطوط العريضة بما يمكن من تشكيل رؤية استراتيجية. كما مثلت مناسبة للتفكير المشترك في إدارة المعرفة ورسملتها من خلال العمل على تحويل التجارب الميدانية والمكتسبات التكوينية إلى أدوات عملية قابلة للاستعمال اليومي واضعة بذلك اللبنة الأولى نحو بلورة "حقيبة المتدخل الاجتماعي" في مجال المساعدة القانونية.وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام المعهد بمواصلة دعم مسارات تعزيز النفاذ إلى العدالة وترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في العمل الاجتماعي.