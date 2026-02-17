Babnet   Latest update 21:25 Tunis

المعهد العربي لحقوق الانسان ينظم ورشة حول تعزيز قدرات المتدخلين الاجتماعيين في مجال مرافقة الفئات الهشة نحو المساعدة القانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634fecd06d8b13.63259823_mihlfqjgoknpe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 21:24 قراءة: 0 د, 56 ث
      
نظم، المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، ورشة تفكير استراتيجي جمعت عددا من الإطارات والمتدخلين المعنيين وذلك في إطار مواصلة مشروع تعزيز قدرات المتدخلين الاجتماعيين في مجال مرافقة وتوجيه الفئات الهشة نحو المساعدة القانونية.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التموقع المؤسساتي للمتدخل الاجتماعي داخل سلسلة المساعدة القانونية وترسيخ المساعدة القانونية كخدمة اجتماعية متكاملة فضلا عن تطوير آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة والخدمات الاجتماعية.


وقد مثل هذا اللقاء، وفق ما ورد بصفحة المعهد العربي لحقوق الانسان، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، محطة مفصلية في مسار المشروع حيث أتاح فضاء للحوار الجماعي وتبادل التجارب حول التحديات العملية التي يواجهها المتدخلون الاجتماعيون في مجال النفاذ إلى العدالة.


ومكنت الورشة من رسم الخطوط العريضة بما يمكن من تشكيل رؤية استراتيجية. كما مثلت مناسبة للتفكير المشترك في إدارة المعرفة ورسملتها من خلال العمل على تحويل التجارب الميدانية والمكتسبات التكوينية إلى أدوات عملية قابلة للاستعمال اليومي واضعة بذلك اللبنة الأولى نحو بلورة "حقيبة المتدخل الاجتماعي" في مجال المساعدة القانونية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام المعهد بمواصلة دعم مسارات تعزيز النفاذ إلى العدالة وترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في العمل الاجتماعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323837

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
21°-9
19°-11
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>