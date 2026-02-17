بطولة الرابطة الثانية : برنامج مباريات الجولة 18
تدور منافسات الجولة الثامنة عشرة (معدل) لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 21 والأحد 22 فيفري، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا، وفق البرنامج التالي:
السبت 21 فيفري – المجموعة الثانية* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – الملعب القابسي
* ملعب الطويهري المعشب بجندوبة
جندوبة الرياضية – هلال الرديف
* ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية
* ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة
* ملعب بوشمة
أمل بوشمة – تقدم ساقية الداير
* ملعب قفصة
قوافل قفصة – مستقبل القصرين
الأحد 22 فيفري – المجموعة الثانية* ملعب قربة
النادي القربي – اتحاد قصور الساف
المجموعة الأولى* الملعب البلدي ببن عروس
سبورتينغ بن عروس – بعث بوحجلة
* ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – هلال مساكن
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقارب
* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جمعية مقرين
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – اتحاد بوسالم
* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – هلال الشابة
