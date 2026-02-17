بطولة الرابطة الثانية : برنامج مباريات الجولة 18

السبت 21 فيفري – المجموعة الثانية





الأحد 22 فيفري – المجموعة الثانية



المجموعة الأولى



تدور منافسات الجولة الثامنة عشرة (معدل) لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 21 والأحد 22 فيفري، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا، وفق البرنامج التالي:* ملعب فرحات حشاد بأريانة* ملعب الطويهري المعشب بجندوبة* ملعب المكنين* ملعب سيدي بوزيد* ملعب بوشمة* ملعب قفصة* ملعب قربة* الملعب البلدي ببن عروس* ملعب حمام الأنف* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة* ملعب حمام سوسة* ملعب أحمد خواجة بالمهدية* ملعب 2 مارس بصفاقس* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين