بطولة الرابطة الثانية : برنامج مباريات الجولة 18

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 17:24
      
تدور منافسات الجولة الثامنة عشرة (معدل) لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 21 والأحد 22 فيفري، انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا، وفق البرنامج التالي:

السبت 21 فيفري – المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانةالملعب القابسي


* ملعب الطويهري المعشب بجندوبة
جندوبة الرياضيةهلال الرديف

* ملعب المكنين
سبورتينغ المكنينالقلعة الرياضية

* ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيدنسر جلمة

* ملعب بوشمة
أمل بوشمةتقدم ساقية الداير

* ملعب قفصة
قوافل قفصةمستقبل القصرين

الأحد 22 فيفري – المجموعة الثانية

* ملعب قربة
النادي القربياتحاد قصور الساف

المجموعة الأولى

* الملعب البلدي ببن عروس
سبورتينغ بن عروسبعث بوحجلة

* ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنفهلال مساكن

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةكوكب عقارب

* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسةجمعية مقرين

* ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهديةاتحاد بوسالم

* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنةسكك الحديد الصفاقسي

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوينهلال الشابة

الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
