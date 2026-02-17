Babnet   Latest update 22:30 Tunis

نابل: الشروع في توزيع المساعدات الرمضانيّة لفائدة حوالي 8 آلاف عائلة مسجّلة ببرنامج الأمان الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69947c34e93cc5.64489665_khgeqjlfimnpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 22:09 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في إطار الإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل خلال شهر رمضان المعظم، انطلقت مصالح اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بنابل، اليوم الثلاثاء، في توزيع المساعدات لفائدة 8 آلاف عائلة من العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنتفعة بمنحة شهرية، وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد بريك، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء
وأوضح المصدر ذاته، أن المساعدات تتمثل في طرود غذائية تناهز قيمة الواحد منها 115 دينارا، وتتوزع إلى 3200 مساعدة في إطار البرنامج الوطني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ومساعدات خاصة باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والتي تشمل أكثر من 4 آلاف عائلة.
ولفت إلى أن مصالح الاتحاد الجهوي للضمان الاجتماعي ستقوم بداية من اليوم الأول من شهر رمضان بتنظيم مائدتي إفطار بكل من معتمديتي نابل ودار شعبان الفهري لفائدة حوالي 350 شخصا يوميا طيلة شهر الصيام بالاعتماد على قائمة إسمية مصادق عليها من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

وأكد العمل على توجيه المساعدات المخصّصة لشهر رمضان لمستحقيها، من خلال ضبط قائمة المنتفعين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، واللجان المحلية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، والسلط المحلية بمختلف معتمديات الجهة. 
فتح
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323823

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
21°-9
19°-11
17°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>