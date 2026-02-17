نابل: الشروع في توزيع المساعدات الرمضانيّة لفائدة حوالي 8 آلاف عائلة مسجّلة ببرنامج الأمان الاجتماعي

في إطار الإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل خلال شهر رمضان المعظم، انطلقت مصالح اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بنابل، اليوم الثلاثاء، في توزيع المساعدات لفائدة 8 آلاف عائلة من العائلات المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنتفعة بمنحة شهرية، وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد بريك، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباءوأوضح المصدر ذاته، أن المساعدات تتمثل في طرود غذائية تناهز قيمة الواحد منها 115 دينارا، وتتوزع إلى 3200 مساعدة في إطار البرنامج الوطني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ومساعدات خاصة باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والتي تشمل أكثر من 4 آلاف عائلة.ولفت إلى أن مصالح الاتحاد الجهوي للضمان الاجتماعي ستقوم بداية من اليوم الأول من شهر رمضان بتنظيم مائدتي إفطار بكل من معتمديتي نابل ودار شعبان الفهري لفائدة حوالي 350 شخصا يوميا طيلة شهر الصيام بالاعتماد على قائمة إسمية مصادق عليها من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.وأكد العمل على توجيه المساعدات المخصّصة لشهر رمضان لمستحقيها، من خلال ضبط قائمة المنتفعين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، واللجان المحلية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، والسلط المحلية بمختلف معتمديات الجهة.فتح