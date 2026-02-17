Babnet   Latest update 15:41 Tunis

سعيد السايبي يباشر اليوم الثلاثاء تدريب الملعب التونسي

يباشر سعيد السايبي مساء اليوم الثلاثاء تدريب فريق أكابر كرة القدم للملعب التونسي خلفا لعمار السويح، وفق ما أفاد به مصدر من هيئة فريق باردو وكالة تونس إفريقيا للانباء.
واضاف المصدر ذاته انه سيتم مبدئيا الابقاء على بقية أعضاء الطاقم الفني على ان يتم تعزيزه لاحقا بعناصر اخرى.
وسيكون سعيد السايبي المدرب الثالث الذي يشرف على حظوظ زملاء القائد مروان الصحراوي خلال الموسم الجاري بعد شكري الخطوي وعمار السويح.


وسبق لسعيد السايبي أن تولى تدريب عديد الأندية على غرار النادي الافريقي واتحاد تطاوين والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان ومستقبل الرجيش، فضلا عن خوضه تجارب تدريبية في الخارج مع فرق أبو سليم والصداقة والمدينة في ليبيا ونادي نجران في السعودية.


ويأتي التعاقد مع السايبي اثر فك الارتباط مع عمار السويح على خلفية حادثة تشريك خمسة لاعبين أجانب في المباراة أمام الاولمبي الباجي بملعب الهادي النيفر يوم الجمعة الفارط لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وكانت المباراة انتهت بفوز الملعب التونسي 3-2 لكن الاولمبي الباجي تقدم باعتراض على خلفية تشريك منافسه خمسة لاعبين أجانب بشكل بطريقة مخالفة للوائح.
الثلاثاء 17 فيفري 2026
