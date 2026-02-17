باجة: البنك التونسي للتضامن يمول 685 مشروعا خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f084fcedb8b88.17724965_inkqlmjefhgop.jpg width=100 align=left border=0>

موّل فرع البنك التونسي للتضامن بباجة، 685 مشروعا بالجهة خلال سنة 2025 بتكلفة ناهزت 11 مليون دينار مكنت من احداث 1200 موطن شغل، حسب ما أكده المدير الجهوى للبنك التونسي للتضامن وجيه كلع لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وأفاد نفس المصدر ان ولاية باجة، احتلت سنة 2025 المرتبة الاولى وطنيا من حيث عدد المشاريع الممولة من البنك، واضاف انه تم تسجيل زيادة بنسبة 20 بالمائة في قيمة التمويلات المسندة للمستثمرين خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2024 .

وبين ان نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على القروض من البنك التونسي للتضامن بباجة بلغت 80 بالمائة وان تمويل المشاريع الفلاحية مثل 70 بالمائة من نشاط البنك بالجهة وتوجهت المشاريع الفلاحية الممولة خاصة الى أنشطة تربية الابقار وتربية النحل والزراعات الكبرى وغراسات الأشجار المثمرة والزياتين.